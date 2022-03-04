Названо 10 самых "аварийных" женских имён

Есть ли связь между именем женщины и тем, как часто она попадает в аварии на дороге? Скорее всего, нет. Но есть топ-10 имён, носительницы которых чаще других дам оказываются виновницами ДТП. Своеобразный антирейтинг составила компания "Альфастрахование". Исследователи проанализировали страховые случаи клиентов, застрахованных по ОСАГО за последние три года, и представили результаты своей работы.