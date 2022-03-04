Названо 10 самых "аварийных" женских имён
К счастью, оценивая опыт вождения клиента, страховые компании не берут в расчёт такой "фактор". Если ваше имя попало в антирейтинг, возможно, стоит быть внимательнее на дорогах.
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Есть ли связь между именем женщины и тем, как часто она попадает в аварии на дороге? Скорее всего, нет. Но есть топ-10 имён, носительницы которых чаще других дам оказываются виновницами ДТП. Своеобразный антирейтинг составила компания "Альфастрахование". Исследователи проанализировали страховые случаи клиентов, застрахованных по ОСАГО за последние три года, и представили результаты своей работы.
Топ-3 самых "аварийных" женских имён
Дарья, Ксения и Анастасия — женщины с этими именами чаще других устраивают аварии на дорогах. Как отметили аналитики, если вы носите одно из этих имён, не спешите расстраиваться, просто будьте аккуратны и бдительны за рулём.
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В десятку самых "аварийных" автолюбительниц также попали Виктории, Татьяны, Марии, Евгении, Елены, Александры и Анны, отмечает "Газета.ru".