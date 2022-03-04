Братья показали, почему ненавидят сестёр, и после таких доказательств можно лишь согласиться
То, что братья и сёстры редко ладят, мы уже знаем. Но посмотреть на конфликт изнутри удаётся не всем. Лайф собрал претензии братьев к своим сёстрам, и вот 10 наглядных примеров из первых уст.
"Мусор от поделки моей сестры. Всё — новая бумага прямо из принтера...", — NicosLampshade0001.
Фото © Reddit / mildlyinfuriating
"Моя сестра уничтожила карточку "Покемон", которая стоит 150 долларов...", — pleaseend-me.
Фото © Reddit / mildlyinfuriating
"Как моя сестра нарезает лимоны...", — MarieThePan.
Фото © Reddit / mildlyinfuriating
"Моя девятилетняя сестра просто уничтожила микроволновку, пытаясь повторить тренд из TikTok с расплавленным Starburst", — Agent-Ace.
Фото © Reddit / mildlyinfuriating
"Свои вещи на фотографии я обвёл кружками. Остальные — моей сестры", — trojanAMERICAN.
Фото © Reddit / mildlyinfuriating
"И вот таким образом моя сестра каждый раз оставляет зубную пасту", — SilverWolfxx088.
Фото © Reddit / mildlyinfuriating
"Сестра пролила воск на пол, когда делала свечи, потому что налила его в не предназначенную для этого горячего тару. Меня заставили убирать всё это, потому что "она слишком устала", — WaltzRevolutionary10.
Фото © Reddit / mildlyinfuriating
"Сестра пообещала вытащить курицу из духовки, пока я буду в душе. Вот что я увидел, когда вышел", — youlooklikeabirdUwU.
Фото © Reddit / mildlyinfuriating
"Моя сестра и как она наводит "порядок" в холодильнике", — Dropkickerofchildren.
Фото © Reddit / mildlyinfuriating
"Только посмотрите, какие наушники мне вручила моя сестра в "подарок", — Eldritch_Skirmisher.
Фото © Reddit / mildlyinfuriating
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