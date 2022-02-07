Жёны сравнили себя с мужьями, и вот 10 уморительных фото, свидетельствующих о пропасти между ними
Мужчины с Марса, женщины с Венеры — это мы знаем. Поэтому ничего удивительного, что они остаются такими разными, даже живя десятилетиями вместе. Собрали самые смешные примеры, которые заметили жёны.
"Отправились с мужем в мини-отпуск длиною в выходные. Вот что взяла с собой я и что собрал он", — regan9109.
Отпускной набор — женская и мужская версии. Фото © Reddit / regan9109
"Моя собака и собака моего мужа. Говорят, питомцы похожи на своих хозяев... Это так", — bitofapreggobitch.
Фото © Reddit / bitofapreggobitch
"150 ккал для меня и для моего мужа. А потом он мне говорит, что мне легче сидеть на диете, потому что я "никогда не хочу есть". Интересно почему", — New-Yorkan.
Салат для дамы, бутерброд — для кавалера. Фото © Reddit / New-Yorkan
"Использованный тюбик зубной пасты. Думаю, где мой, а где мужа, смысла пояснять нет", — tph3.
Фото © Reddit / tph3
"Как я заплетаю дочке косу в школу и как это делает мой муж. И это он ещё постарался", — lexigraxe.
Как причёсывает мама (слева) и как папа. Коллаж © LIFE. Фото © Reddit / lexigraxe
"Моя полка и полка моего мужа", — vonn_ie.
Как хранят косметические принадлежности женщины и мужчины. Коллаж © LIFE. Фото © Reddit / vonn_ie
"Домашние буррито в моей версии и в исполнении моего ненаглядного", — pretzelbase.
Фото © Reddit / pretzelbase
"Создавали в Sims идеальный, по своему мнению, дом. Моя версия против варианта моего мужа", — 1xapple1xbanana.
Скриншоты из игры The Sims. Фото © Reddit / 1xapple1xbanana
"Что-то к чаю" для меня и для моего любимого", — ionesc0.
"Женский" и "мужской" размеры порций. Фото © Reddit / ionesc0
"Как я фотографирую бойфренда, и какие снимки мне делает он", — s-poon.
Фото © Reddit / s-poon
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