Жёны сравнили себя с мужьями, и вот 10 уморительных фото, свидетельствующих о пропасти между ними

"Отправились с мужем в мини-отпуск длиною в выходные. Вот что взяла с собой я и что собрал он", — regan9109.

Отпускной набор — женская и мужская версии. Фото © Reddit / regan9109

"Моя собака и собака моего мужа. Говорят, питомцы похожи на своих хозяев... Это так", — bitofapreggobitch.

Фото © Reddit / bitofapreggobitch

"150 ккал для меня и для моего мужа. А потом он мне говорит, что мне легче сидеть на диете, потому что я "никогда не хочу есть". Интересно почему", — New-Yorkan.

Салат для дамы, бутерброд — для кавалера. Фото © Reddit / New-Yorkan

"Использованный тюбик зубной пасты. Думаю, где мой, а где мужа, смысла пояснять нет", — tph3.

Фото © Reddit / tph3

"Как я заплетаю дочке косу в школу и как это делает мой муж. И это он ещё постарался", — lexigraxe.

Как причёсывает мама (слева) и как папа. Коллаж © LIFE. Фото © Reddit / lexigraxe

"Моя полка и полка моего мужа", — vonn_ie.

Как хранят косметические принадлежности женщины и мужчины. Коллаж © LIFE. Фото © Reddit / vonn_ie

"Домашние буррито в моей версии и в исполнении моего ненаглядного", — pretzelbase.

Фото © Reddit / pretzelbase

"Создавали в Sims идеальный, по своему мнению, дом. Моя версия против варианта моего мужа", — 1xapple1xbanana.

Скриншоты из игры The Sims. Фото © Reddit / 1xapple1xbanana

"Что-то к чаю" для меня и для моего любимого", — ionesc0.

"Женский" и "мужской" размеры порций. Фото © Reddit / ionesc0

"Как я фотографирую бойфренда, и какие снимки мне делает он", — s-poon.