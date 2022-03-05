10 верных признаков, что мужчина завёл любовницу

Постоянно в телефоне

Банально, но факт. Если раньше смартфон мог спокойно валяться на столе экраном вверх или вовсе где-то в кармане верхней одежды, теперь мужчина не выпускает его из рук, всегда держит при себе, уходит с гаджетом в ванную или же в вашем присутствии переворачивает экран вниз. Странно, да?

Слишком частые улыбки

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Собственно, второй пункт тесно связан с первым. Мужчина переписывается и часто при этом улыбается? Возможно, это не из-за смешных видео, которые ему скинул друг или коллега. Психологи говорят, что, общаясь с новым интересным человеком, мы неосознанно часто улыбаемся при симпатии и сексуальном желании.

Новые слова

Вы стали замечать в лексиконе своего партнёра новые слова, которые тот раньше не использовал? Это тоже может быть признаком, что мужчина завёл любовницу. Прислушайтесь ещё и к интонациям — если они не похожи на ваши, то это повод задуматься.

Растерянность и забывчивость

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Сексологи и психологи отмечают, что люди, нашедшие себе нового интересного в романтическом плане человека, часто витают в облаках. Выпадают из разговоров, не слушают вас, мало задают вопросов сами и совсем перестают интересоваться вашими делами. Всё это возможные первые звоночки будущей измены.

Чрезмерная агрессивность

Если одни мужчины, скрывающие наличие любовницы, ведут себя расслабленно и спокойно, то другие, наоборот, начинают сильно стрессовать. Их привычное поведение может смениться на грубое и агрессивное. Обычные до появления второй женщины в их жизни вопросы теперь вызывают совершенно другие реакции.

Проблемы в сексе

Психологи, работая с парами, которые прошли через измену партнёра, говорят, что один из явных признаков любовницы у мужчины — отсутствие близости. Секс изменился или вовсе пропал из вашей жизни, стал грубым или слишком быстрым? Если раньше таких проблем в интимной сфере не было, это может быть намёком.

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Потеря близости

Помимо проблем в сексе с мужчиной со временем после измены уйдёт и былая близость. Ваш партнёр больше не будет первым проявлять знаки внимания: целовать, делать комплименты внешности, объятия станут редкими или же мужчина вообще перестанет прикасаться к вам.

Часто задерживается на работе или уходит из дома в выходные

С одной стороны, это может быть желанием мужчины заработать много денег. А с другой — лишний повод ускользнуть из дома, чтобы провести время с новой пассией. Если ваш мужчина раньше отзывался о коллегах не слишком лестно, а теперь постоянно допоздна остаётся в офисе, это как минимум странно.

Щедрые и дорогие подарки

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Ваш избранник внезапно подарил букет цветов? Сводил на ужин в дорогой ресторан, а после устроил романтическое рандеву при свечах в постели, хотя раньше такого не делал? Психологи отмечают, что большинство мужчин с любовницами за спиной начинают испытывать чувство вины за свои действия. А такими приятными "сюрпризами" лишь пытаются откупиться и задобрить собственную совесть.

Опустел кошелёк