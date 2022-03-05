Врач Лысенко перечислила самые частые жалобы пациентов с "омикроном"
Так, больные рассказывают о неспособности сконцентрироваться даже при обычной для них интеллектуальной нагрузке. А вот на потерю обоняния уже почти не жалуются.
Очень часто помимо жалоб на сухой непродуктивный кашель и боль в горле у пациентов с "омикроном" стали проявляться проблемы с желудком, нарушение стула, выраженная головная боль и слабость. Об этом рассказала главный врач городской клинической больницы № 52 в Москве Марьяна Лысенко.
"То есть нет такой высокой лихорадки у большей части пациентов, как была при дельта-штамме, нет такой скорости распространения инфекции с поражением лёгочной ткани, поэтому пневмонии имеют место быть, но они среднетяжёлого течения. Практически нет жалоб на потерю осязания и обоняния", — рассказала Лысенко в интервью РИА "Новости".
А вот описанная выше симптоматика появляется даже при несильной лихорадке. Также отмечается слабость, неспособность сконцентрироваться даже при обычной интеллектуальной нагрузке.
Как рассказывал Лайф, по словам Александра Гинцбурга, около 97% попадающих в больницы с ковидом не вакцинированы. Учёный отметил, что прививка препаратом "Спутник V" защищает от госпитализации на 95–96%. А для ревакцинации он рекомендует "Спутник лайт".
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