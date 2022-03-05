Зеленский назвал сознательным отказ НАТО объявлять Украину "бесполётной зоной"

Президент Украины раскритиковал Североатлантический альянс за опасения, что закрытие неба над страной может вызвать столкновение с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил разочарование решением НАТО не вводить "бесполётную зону" над страной. Лидер Незалежной заявляет о необходимости такого шага едва ли не в каждом выступлении.

"НАТО сознательно приняло решение не закрывать небо над Украиной", — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

Лидер Незалежной негодует, что "страны НАТО сами создали нарратив, что якобы закрытие неба над Украиной спровоцирует прямую агрессию" против Североатлантического альянса.