Зеленский назвал сознательным отказ НАТО объявлять Украину "бесполётной зоной"
Президент Украины раскритиковал Североатлантический альянс за опасения, что закрытие неба над страной может вызвать столкновение с Россией.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил разочарование решением НАТО не вводить "бесполётную зону" над страной. Лидер Незалежной заявляет о необходимости такого шага едва ли не в каждом выступлении.
"НАТО сознательно приняло решение не закрывать небо над Украиной", — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.
Лидер Незалежной негодует, что "страны НАТО сами создали нарратив, что якобы закрытие неба над Украиной спровоцирует прямую агрессию" против Североатлантического альянса.
Как писал Лайф ранее, Зеленский усомнился в способности НАТО кого-то защитить. Встречу глав МИД альянса, состоявшуюся в Брюсселе 4 марта, украинский президент оценил как слабую. Он отметил, что не все члены блока единодушны в решениях. Перед этим Столтенберг подтвердил отказ НАТО вводить бесполётную зону над Украиной.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
Telegram-канал / Владимир Зеленский