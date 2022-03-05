Эксперт Четвертных предупредил о возможных отключениях умной бытовой техники
В повышенной зоне риска модели производства конца 2020-го – начала 2022 года. Они изначально имеют в своих прошивках возможность удалённой блокировки со стороны контрагента.
Блокирующие санкции от зарубежных компаний, занимающихся производством программного обеспечения, могут привести к внешним отключениям умной бытовой техники в России. Об этом заявил эксперт по подбору бытовой техники Роман Четвертных.
"В случае максимальных санкций разработчики ОС могут установить принудительные обновления, которые либо ограничат функционал, либо полностью остановят работу таких приборов, как телевизор, посудомоечная или стиральная машина, а также некоторой мелкой бытовой техники", — сказал Четвертных в беседе с РИА "Недвижимость".
В зоне риска, по словам эксперта, окажутся модели, которые произведены в период с конца 2020 года: в них встроена возможность удалённой блокировки со стороны контрагента. Он отмечает, что такие действия будут абсолютно законными, поскольку это прописано в пользовательском соглашении.
Как рассказывал Лайф, введение санкций и ограничений связано с тем, что утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Он указал на то, что Запад не только вводит санкции против РФ, но и допускает высказывания о вероятности конфликта с НАТО.
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