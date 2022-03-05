Летевший из Москвы во Владивосток самолёт "заминировали"

Оперативному дежурному Министерства по дела гражданской обороны и ЧС Приморского края поступило сообщение о минировании самолёта "Боинг-777" авиарейса Владивосток – Москва. Об этом сообщает ТАСС.

"Сегодня в 10:00 (03:00 мск) поступило анонимное сообщение о минировании самолёта "Боинг-777" авиарейса Владивосток – Москва. Лайнер находится в воздухе, на борту более 400 человек, в том числе 40 детей. Информация доведена до всех заинтересованных служб", — цитирует агентство сообщение ведомства.