Летевший из Москвы во Владивосток самолёт "заминировали"
Лайнер находится в воздухе, на борту более 400 человек, в том числе 40 детей, сообщает Министерство ГО и ЧС Приморского края.
Оперативному дежурному Министерства по дела гражданской обороны и ЧС Приморского края поступило сообщение о минировании самолёта "Боинг-777" авиарейса Владивосток – Москва. Об этом сообщает ТАСС.
"Сегодня в 10:00 (03:00 мск) поступило анонимное сообщение о минировании самолёта "Боинг-777" авиарейса Владивосток – Москва. Лайнер находится в воздухе, на борту более 400 человек, в том числе 40 детей. Информация доведена до всех заинтересованных служб", — цитирует агентство сообщение ведомства.
В министерстве уточнили, что проверка самолёта будет произведена сразу после приземления борта в Москве.
Ранее Лайф рассказывал о волне "минирований", которая прошла по российским городам в начале года. Так, 12 января были эвакуированы школы Екатеринбурга. Позднее волна информации о ложном минировании прошла в Красноярске, а также в Тульской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Архангельской, Нижегородской областях и ряде других регионов. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверки.
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