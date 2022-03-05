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5 марта, 01:11

Боррель признал, что страны Евросоюза зависят от российского газа

Глава евродипломатии уверен, что от этой зависимости следует избавляться, но осуществить это в один миг невозможно.

Евросоюз не может стать независимым от российского газа прямо сейчас. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции. При этом он уверен, что страны ЕС должны стремиться к снижению зависимости всеми возможными способами, хотя сделать это непросто.

"Мы не можем снять её со дня на день, но её нужно сокращать всеми возможными способами, которые у нас есть", — высказался Боррель о зависимости от российского газа.

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Ранее Лайф писал, что экспорт газа с Украины полностью приостановлен. Своё решение Киев объяснил рисками, связанными с российской спецоперацией по освобождению Донбасса.

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Shutterstock

Артем Порвин

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