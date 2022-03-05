ТАСС: Запрет на полёты над югом России продлили до 14 марта

Режим запрета полётов над южными регионами России, находящимися рядом с Украиной, продлили до 14 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

"Режим продлён до 03:45 мск 14 марта", — сказал собеседник агентства.

Ранее Лайф писал, что Росавиация до 8 марта продлила запрет на полёты в 11 аэропортов страны. Ведомство пошло на такие меры 24 февраля из-за осложнения ситуации на Украине, изначально ограничение действовало до 2 марта.