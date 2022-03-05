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5 марта, 00:56

ТАСС: Запрет на полёты над югом России продлили до 14 марта

Росавиация ввела ограничения 24 февраля из-за осложнения ситуации на Украине. Изначально ограничение действовало до 2 марта, а затем было продлено до 8-го.

Режим запрета полётов над южными регионами России, находящимися рядом с Украиной, продлили до 14 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

"Режим продлён до 03:45 мск 14 марта", — сказал собеседник агентства.

Аэропорт Волгограда работает без ограничений

Аэропорт Волгограда работает без ограничений

Ранее Лайф писал, что Росавиация до 8 марта продлила запрет на полёты в 11 аэропортов страны. Ведомство пошло на такие меры 24 февраля из-за осложнения ситуации на Украине, изначально ограничение действовало до 2 марта.

Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На Украине было введено военное положение.

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Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Андрей Григорьев

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