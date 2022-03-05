Эксперт Гривач предсказал коллапс энергетических рынков из-за санкций

Заместитель генерального директора Фонда национальной энергобезопасности считает, что предлагаемый на Западе срочный переход на возобновляемые источники невозможен.

Попытки Запада ограничить поставки российских нефти и газа на энергетические рынки стали "хирургической операцией без наркоза" для мировой экономики, отметил заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

"Сейчас без наркоза западные страны проводят операцию по отрезанию даже не ноги, а какого-то другого, более важного органа человека. Россия — это тот самый очень важный орган мировой экономики с точки зрения энергетики. Эта операция будет для мира крайне болезненной и может привести к крайне негативным последствиям", — сказал Гривач в интервью радио Sputnik.

Альтернативой российскому газу и нефти на Западе называют возобновляемые источники энергии, продолжил Гривач. Но быстрый переход на них невозможен, они пока занимают достаточно скромную часть мирового энергобаланса. Если переключаться в срочном режиме, последствия будут, мягко говоря, очень печальными и приведут к мировому энергетическому коллапсу, отмечает эксперт.

"В краткосрочной перспективе — если произойдёт отказ от российских энергоносителей, то это приведёт к быстрому коллапсу энергетических рынков. Место России на этих рынках очень солидное, и пока заместить наши поставки чисто физически невозможно", — уверен Алексей Гривач.

Ранее Лайф писал, что Блинкен не исключил возможности санкций против энергетики России. Глава Госдепа открыто заявил, что Штаты заинтересованы в подрыве статуса России как ведущего поставщика энергетических ресурсов. По этой причине Америка не исключает никаких вариантов действий.