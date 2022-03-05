Люксовые бренды Cartier, Chanel, Gucci решили уйти из России

Знаменитый ювелирный дом анонсировал пожертвования в фонд украинских беженцев, а люксовые бренды огласили намерение поддержать своих сотрудников на местах.

Ювелирный дом Cartier сообщил о временном прекращении своей деятельности на территории России и Украины. В компании подчёркивают, что при этом обеспечивают "всю необходимую финансовую, материально-техническую и моральную поддержку" своим сотрудникам на местах.

"Учитывая текущий глобальный контекст, мы с сожалением прекращаем нашу деятельность на Украине 24 февраля и приостанавливаем нашу коммерческую деятельность в России с 3 марта", — говорится в коммюнике Cartier, распространённом 4 марта.

Ювелирный дом анонсировал благотворительный взнос в пользу компании Medair для оказания помощи украинским беженцам. Сумма, которую планируется выделить на эти цели, не называется, однако компания напоминает, что ранее уже обеспечила "значительное пожертвование" в пользу международной организации "Врачи без границ".

Также 4 марта многие люксовые бренды и группы компаний объявили о приостановке деятельности в России на фоне ситуации на Украине. В частности, это группа Kering, которой принадлежат люксовые бренды Gucci, Balenciaga и Yves Saint Laurent, а также группа LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy).

"Учитывая текущие обстоятельства в регионе, LVMH с сожалением объявляет о временном закрытии своих магазинов в России с 6 марта", — приводит агентство Франс Пресс слова официального представителя LVMH. Он уточнил, что на территории России расположено 124 магазина, принадлежащих французской группе люксовых компаний.

Французская компания Chanel также решила приостановить свою деятельность в России на фоне "обеспокоенности текущей ситуацией, растущей напряжённости и сложности работы". Уточняется, что здесь у бренда 17 бутиков, а также точки в крупных торговых комплексах, в которых работает 371 сотрудник. Фирма заявила, что не будет больше поставлять товары в РФ, закроет офлайн-магазины и e-commerce, при этом обещая поддерживать "свои команды на местах". С подобным сообщением выступил и бренд Hermes, он заявил об "обеспокоенности текущей ситуацией в Европе" и о "с сожалением принятом решении временно закрыть" магазины и приостановить всю коммерческую деятельность с вечера 4 марта. Компания также отложила планы по открытию собственного магазина в Санкт-Петербурге в 2022 году на неопределённое время.

Как ранее сообщал Лайф, австрийская компания Swarovski временно прекратила свою деятельность в России. Такое решение принято исходя из сложившейся ситуации на Украине. В частности, приостановлены продажи в интернет-магазине.

Также об остановке своей деятельности на территории России сообщил британский интернет-магазин и производитель одежды ASOS. Об этом информировала и международная розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M).