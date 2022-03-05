Президент Финляндии заявил о готовности обсуждать вступление страны в НАТО

Финляндия и США активизируют оборонное сотрудничество. Об этом сообщил президент Финляндии Саули Ниинистё. Он также заявил о готовности обсуждать возможность вступления страны в НАТО в новых условиях.

"Ситуация у нас поменялась — как в Финляндии, так и в Швеции. Впервые большинство людей, судя по опросам, выступают за [вступление в НАТО], так что мы открыты к обсуждению этого с парламентом", — сказал Ниинистё в интервью Fox News.

Как пишет Reuters, об оборонном сотрудничестве он говорил на встрече в Белом доме. Также президент США Джо Байден и финский лидер Саули Ниинистё созвонились с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон.