Президент Финляндии заявил о готовности обсуждать вступление страны в НАТО
Также финский и американский лидеры провели телефонный разговор с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон. О чём они говорили, пока не сообщается.
Президент Финляндии Саули Ниинисте. Фото © ТАСС / ЕРА
Финляндия и США активизируют оборонное сотрудничество. Об этом сообщил президент Финляндии Саули Ниинистё. Он также заявил о готовности обсуждать возможность вступления страны в НАТО в новых условиях.
"Ситуация у нас поменялась — как в Финляндии, так и в Швеции. Впервые большинство людей, судя по опросам, выступают за [вступление в НАТО], так что мы открыты к обсуждению этого с парламентом", — сказал Ниинистё в интервью Fox News.
Как пишет Reuters, об оборонном сотрудничестве он говорил на встрече в Белом доме. Также президент США Джо Байден и финский лидер Саули Ниинистё созвонились с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон.
Как сообщал ранее Лайф, премьер Финляндии заявила о готовности страны вступить в НАТО при угрозе безопасности. Вместе с тем она отметила, что такое решение не может приниматься в спешке. Для этого нужна широкая поддержка со стороны парламента и населения. Президент же заявил об отсутствии причин для вступления страны в НАТО. Он также отметил, что сейчас мир находится в более опасной ситуации, чем в эпоху холодной войны, поскольку между Москвой и Вашингтоном нет юридически обязывающих соглашений в сфере вооружений.