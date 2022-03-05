Телекомпания CNN и агентство Bloomberg решили приостановить работу в России
Заявления об этом последовали после принятия в России закона об уголовной ответственности за фейки о действиях Вооружённых сил РФ.
Американская телекомпания CNN и созданное в США информационное агентство Bloomberg решили приостановить свою работу на территории России. Об этом они сообщили официально.
"CNN прекратит вещание в России, продолжит оценивать ситуацию и будет определять дальнейшие шаги по мере её развития", — говорится в заявлении CNN в "Твиттере".
Аналогичное решение приняло и американское агентство Bloomberg. Как отметил главный редактор Джон Миклетвэйт, он об этом сожалеет.
Ранее Лайф сообщал, что президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за фейки о действиях ВС России. Речь идёт о лишении свободы вплоть до 15 лет за распространение ложной информации. Также предусматривается штраф до полутора миллионов рублей.