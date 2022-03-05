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4 марта, 23:06

Телекомпания CNN и агентство Bloomberg решили приостановить работу в России

Заявления об этом последовали после принятия в России закона об уголовной ответственности за фейки о действиях Вооружённых сил РФ.

Американская телекомпания CNN и созданное в США информационное агентство Bloomberg решили приостановить свою работу на территории России. Об этом они сообщили официально.

"CNN прекратит вещание в России, продолжит оценивать ситуацию и будет определять дальнейшие шаги по мере её развития", — говорится в заявлении CNN в "Твиттере".

Аналогичное решение приняло и американское агентство Bloomberg. Как отметил главный редактор Джон Миклетвэйт, он об этом сожалеет.

Би-би-си прекратила работу в России из-за принятия закона о фейках

Би-би-си прекратила работу в России из-за принятия закона о фейках

Ранее Лайф сообщал, что президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за фейки о действиях ВС России. Речь идёт о лишении свободы вплоть до 15 лет за распространение ложной информации. Также предусматривается штраф до полутора миллионов рублей.

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Wikipedia

Артем Порвин

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