Телекомпания CNN и агентство Bloomberg решили приостановить работу в России

Американская телекомпания CNN и созданное в США информационное агентство Bloomberg решили приостановить свою работу на территории России. Об этом они сообщили официально.

"CNN прекратит вещание в России, продолжит оценивать ситуацию и будет определять дальнейшие шаги по мере её развития", — говорится в заявлении CNN в "Твиттере".

Аналогичное решение приняло и американское агентство Bloomberg. Как отметил главный редактор Джон Миклетвэйт, он об этом сожалеет.