На Украине схватили оппозиционного депутата Шуфрича и пригрозили расстрелом его коллег

Боец "территориальной обороны" допрашивает депутата Шуфрича. Видео © Telegram / Политика страны

На Украине бойцы батальона так называемой территориальной обороны показали видео, как один из них — депутат горсовета Киева от партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко — допрашивает депутата Верховной рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Нестора Шуфрича. Последний известен своими высказываниями, идущими вразрез с официальной политикой Киева.

"Что, что говорил, войска отвести нужно? Каким образом закончить войну? Каким способом? Отвести войска, перестать стрелять — так ты говорил?" — произносит боец и бросает нардепа на стул.

Поводом для такого силового задержания стало якобы то, что Шуфрич фотографировал позиции теробороны. Как сообщил активист Андрей Смолий, охрана депутата даже отстреливалась от территориальной обороны. Инцидент прокомментировал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов:

"Хотел бы сказать некоторым народным депутатам от ОПЗЖ: если вы ещё будете шляться по нашим блокпостам, вас там будут просто убивать".