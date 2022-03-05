На Украине схватили оппозиционного депутата Шуфрича и пригрозили расстрелом его коллег
Бойцы батальона так называемой территориальной обороны показали видео с запугиванием парламентария. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов озвучил угрозы.
Боец "территориальной обороны" допрашивает депутата Шуфрича. Видео © Telegram / Политика страны
На Украине бойцы батальона так называемой территориальной обороны показали видео, как один из них — депутат горсовета Киева от партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко — допрашивает депутата Верховной рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Нестора Шуфрича. Последний известен своими высказываниями, идущими вразрез с официальной политикой Киева.
"Что, что говорил, войска отвести нужно? Каким образом закончить войну? Каким способом? Отвести войска, перестать стрелять — так ты говорил?" — произносит боец и бросает нардепа на стул.
Поводом для такого силового задержания стало якобы то, что Шуфрич фотографировал позиции теробороны. Как сообщил активист Андрей Смолий, охрана депутата даже отстреливалась от территориальной обороны. Инцидент прокомментировал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов:
"Хотел бы сказать некоторым народным депутатам от ОПЗЖ: если вы ещё будете шляться по нашим блокпостам, вас там будут просто убивать".
Лайф напоминает, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
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