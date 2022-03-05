Bloomberg: Samsung приостанавливает поставки телефонов в Россию
По данным агентства, корпорация не будет отправлять в РФ и другую продукцию, в том числе чипы и различную бытовую технику.
Южнокорейская компания Samsung приняла решение о приостановке поставок телефонов в Россию. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg.
Более того, по его данным, корейская корпорация приостанавливает поставки всей своей продукции в Россию в связи с геополитической обстановкой в мире. В числе прочего Samsung выпускает чипы, умные часы, телевизоры, холодильники и так далее.
Как рассказывал Лайф, ранее Apple ограничила работу Apple Pay в России. Компания также подтвердила, что приостановила на официальном сайте продажу своей техники в РФ. После этого магазины техники Apple re:Store оказались закрыты утром 2 марта в Москве и Санкт-Петербурге, однако вскоре открылись, но с обновлёнными ценниками.
Вместе с тем отмечалось, что в Южной Корее не нашли препятствий для поставки в Россию машин и гаджетов. Эксперты в связи с этим прогнозировали постепенное замещение продукции Apple смартфонами из Южной Кореи.
Zuma / TASS