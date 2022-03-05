Bloomberg: Samsung приостанавливает поставки телефонов в Россию

Южнокорейская компания Samsung приняла решение о приостановке поставок телефонов в Россию. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg.

Более того, по его данным, корейская корпорация приостанавливает поставки всей своей продукции в Россию в связи с геополитической обстановкой в мире. В числе прочего Samsung выпускает чипы, умные часы, телевизоры, холодильники и так далее.