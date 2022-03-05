Вильфанд предупредил о масштабном похолодании в ряде регионов РФ
Так, например, отрицательные аномалии температуры ожидаются на севере европейской части России, на Верхней Волге и на севере Урала. В пределах нормы климатический фон останется на юге.
Практически все регионы России к 7–8 марта будут затронуты масштабным похолоданием. Исключением станет лишь юг России, где температура достигнет уровня климатической нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Похолодание затронет очень большую территорию. В выходные отрицательные аномалии температуры будут на севере европейской части России, на Верхней Волге и на севере Урала. С 7 марта к ним присоединится Центральный федеральный округ, весь Приволжский федеральный округ и значительная территория Сибири", — рассказал ТАСС Роман Вильфанд.
Он добавил, что похолодание ожидает Западную Сибирь и Красноярский край. Со вторника-среды соответствующий норме климатический фон будет только на юге РФ.
Ранее Лайф писал, что москвичам посоветовали не ждать "настоящей" весны в начале марта. В четверг, пятницу и субботу в столице почувствуют влияние периферии циклона: он "заденет северным краем".
Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов