ТАСС: Михаил Полубояринов ушёл с поста гендиректора "Аэрофлота"
По данным агентства, его должность может занять Сергей Александровский. Но окончательного решения по этому вопросу ещё нет.
Михаил Полубояринов. Фото © ТАСС / Станислав Красильников
Михаил Полубояринов покинул пост генерального директора "Аэрофлота". Об этом сообщил источник ТАСС в Минтрансе РФ.
Как пишет агентство, один из кандидатов на его место — нынешний гендиректор авиакомпании "Россия" Сергей Александровский. Однако решение ещё не принято окончательно.
"Полубояринов покинул должность гендиректора "Аэрофлота", одним из кандидатов на его пост является Александровский, но окончательно он ещё не утверждён", — сказал собеседник агентства.
А ранее Лайф писал, что Андрей Калмыков покинул пост гендиректора авиакомпании "Победа". В прощальном письме коллегам он сообщил, что остаётся в России и займётся развитием других проектов, где сможет принести больше пользы. О какой именно работе идёт речь, он не уточнил.