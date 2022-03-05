ТАСС: Михаил Полубояринов ушёл с поста гендиректора "Аэрофлота"

Михаил Полубояринов покинул пост генерального директора "Аэрофлота". Об этом сообщил источник ТАСС в Минтрансе РФ.

Как пишет агентство, один из кандидатов на его место — нынешний гендиректор авиакомпании "Россия" Сергей Александровский. Однако решение ещё не принято окончательно.

"Полубояринов покинул должность гендиректора "Аэрофлота", одним из кандидатов на его пост является Александровский, но окончательно он ещё не утверждён", — сказал собеседник агентства.