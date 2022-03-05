Северная Корея совершила пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря

Корейская Народно-Демократическая Республика осуществила пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря. Об этом объявила Береговая охрана Японии.

Как передаёт ТАСС, там отметили, что, скорее всего, речь идёт о баллистической ракете. Сторожевики получили соответствующее уведомление от Министерства обороны Японии. Береговая охрана призывает находящиеся в районе суда в случае обнаружения обломков ракеты не приближаться к ним.