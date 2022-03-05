Северная Корея совершила пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря
В Береговой охране Японии считают, что это была баллистическая ракета. Моряков призвали быть осторожными в зоне возможного падения снаряда.
Корейская Народно-Демократическая Республика осуществила пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря. Об этом объявила Береговая охрана Японии.
Как передаёт ТАСС, там отметили, что, скорее всего, речь идёт о баллистической ракете. Сторожевики получили соответствующее уведомление от Министерства обороны Японии. Береговая охрана призывает находящиеся в районе суда в случае обнаружения обломков ракеты не приближаться к ним.
Как рассказывал Лайф, 27 февраля стало известно, что КНДР запустила очередной снаряд. Также пуски были проведены несколько раз за январь. 20 января в Пхеньяне намекнули на возобновление запусков МБР из-за "враждебных действий" США. Руководство страны считает, что "политика и военная угроза со стороны Соединённых Штатов Америки достигли опасной черты".
ТАСС / ЕРА