НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
5 марта, 00:01

Северная Корея совершила пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря

В Береговой охране Японии считают, что это была баллистическая ракета. Моряков призвали быть осторожными в зоне возможного падения снаряда.

Корейская Народно-Демократическая Республика осуществила пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря. Об этом объявила Береговая охрана Японии.

Как передаёт ТАСС, там отметили, что, скорее всего, речь идёт о баллистической ракете. Сторожевики получили соответствующее уведомление от Министерства обороны Японии. Береговая охрана призывает находящиеся в районе суда в случае обнаружения обломков ракеты не приближаться к ним.

Reuters: В ООН заявили о развитии ядерной и ракетной программы в КНДР в 2021 году

Reuters: В ООН заявили о развитии ядерной и ракетной программы в КНДР в 2021 году

Как рассказывал Лайф, 27 февраля стало известно, что КНДР запустила очередной снаряд. Также пуски были проведены несколько раз за январь. 20 января в Пхеньяне намекнули на возобновление запусков МБР из-за "враждебных действий" США. Руководство страны считает, что "политика и военная угроза со стороны Соединённых Штатов Америки достигли опасной черты".

Обложка ©

ТАСС / ЕРА

Артем Порвин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1