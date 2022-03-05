Аналитик Потавин спрогнозировал, что будет с рублём на ближайшей неделе

На каком уровне остановится ослабление рубля, можно будет делать выводы только по прошествии недель, пока прогнозировать очень сложно, считает аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин. Высокая волатильность на валютном рынке сейчас — это нормально, поскольку возникла крайняя неопределённость в жизни всех россиян, отмечает специалист. Он напомнил, что в условиях ажиотажного спроса Центробанк принял меры по стабилизации курса.

"Пока они не производят большого эффекта на валютном рынке, поскольку для многих текущее развитие событий оказалось шокирующим. Все понимают, что страна может оказаться отброшенной на много десятилетий назад в своём развитии, а значит, и стоимость рубля будет ниже", — рассказал агентству "Прайм" Потавин.

Таким образом, считает он, даже с учётом введения заградительной комиссии, повышения ключевой ставки ЦБ до 20% и обязанности экспортёров продавать 80% своей экспортной выручки курс иностранной валюты продолжит расти по отношению к рублю. По мнению аналитика, в ближайшую неделю евро, видимо, будет торговаться в районе 115–130 рублей, а доллар — в диапазоне 105–120 рублей.