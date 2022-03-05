Британский экономист Грейф предсказал победу России в санкционной войне с Западом
Он уверен, что уже к концу года наша страна сможет преодолеть экономический кризис. Торговый профицит станет своего рода спасательным кругом.
Россия заработала много денег на продаже нефти и газа и сумеет компенсировать потери от санкций против валютных резервов Центробанка. Такое мнение высказал экономист одного из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs Клеменс Грейф.
В беседе с Financial Times эксперт подчёркивает, что преодолеть кризис России под силу за шесть – девять месяцев. Грейф уверен, что российская экономика будет сосредоточена на решении внутренних задач. Для этого будут использоваться средства от торговли энергоресурсами на закупку импорта, который может поставлять Китай.
Грейф также обращает внимание, что торговый профицит, который будет складываться в России, станет своего рода спасательным кругом для экономики страны.
Как рассказывал Лайф, введение санкций и ограничений связано с тем, что утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Он указал на то, что в настоящее время Запад не только вводит санкции против РФ, но и допускает высказывания о вероятности конфликта с НАТО.
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