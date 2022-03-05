Британский экономист Грейф предсказал победу России в санкционной войне с Западом

В беседе с Financial Times эксперт подчёркивает, что преодолеть кризис России под силу за шесть – девять месяцев. Грейф уверен, что российская экономика будет сосредоточена на решении внутренних задач. Для этого будут использоваться средства от торговли энергоресурсами на закупку импорта, который может поставлять Китай.

Как рассказывал Лайф, введение санкций и ограничений связано с тем, что утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Он указал на то, что в настоящее время Запад не только вводит санкции против РФ, но и допускает высказывания о вероятности конфликта с НАТО.