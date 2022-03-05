"Аэрофлот" опроверг сообщения об отставке Полубояринова
Как заявили в компании, топ-менеджер находится в Москве на рабочем месте и исполняет должностные обязанности гендиректора.
Михаил Полубояринов. Фото © ТАСС / Андрей Любимов
Сообщения об отставке гендиректора "Аэрофлота" Михаила Полубояринова не соответствуют действительности. Об этом заявили в пресс-службе компании, комментируя соответствующие сообщения СМИ. Ранее об отставке топ-менеджера сообщали ТАСС и "Коммерсант".
Утверждалось, что такое решение Полубояринов якобы принял после того, как европейские лизингодатели начали изымать иностранные самолёты у российских авиакомпаний из-за санкций Евросоюза.
"Глава "Аэрофлота" Михаил Полубояринов находится в Москве на рабочем месте и исполняет должностные обязанности", — заявили РБК в пресс-службе "Аэрофлота".
А ранее Лайф писал, что Андрей Калмыков покинул пост гендиректора авиакомпании "Победа". В прощальном письме коллегам он сообщил, что остаётся в России и займётся развитием других проектов, где сможет принести больше пользы. О какой именно работе идёт речь, он не уточнил.