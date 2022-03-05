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5 марта, 01:00

"Аэрофлот" опроверг сообщения об отставке Полубояринова

Как заявили в компании, топ-менеджер находится в Москве на рабочем месте и исполняет должностные обязанности гендиректора.

<p>Михаил Полубояринов. Фото © ТАСС / Андрей Любимов</p>

Михаил Полубояринов. Фото © ТАСС / Андрей Любимов

Сообщения об отставке гендиректора "Аэрофлота" Михаила Полубояринова не соответствуют действительности. Об этом заявили в пресс-службе компании, комментируя соответствующие сообщения СМИ. Ранее об отставке топ-менеджера сообщали ТАСС и "Коммерсант".

Утверждалось, что такое решение Полубояринов якобы принял после того, как европейские лизингодатели начали изымать иностранные самолёты у российских авиакомпаний из-за санкций Евросоюза.

"Глава "Аэрофлота" Михаил Полубояринов находится в Москве на рабочем месте и исполняет должностные обязанности", — заявили РБК в пресс-службе "Аэрофлота".

ТАСС: Михаил Полубояринов ушёл с поста гендиректора "Аэрофлота"

ТАСС: Михаил Полубояринов ушёл с поста гендиректора "Аэрофлота"

А ранее Лайф писал, что Андрей Калмыков покинул пост гендиректора авиакомпании "Победа". В прощальном письме коллегам он сообщил, что остаётся в России и займётся развитием других проектов, где сможет принести больше пользы. О какой именно работе идёт речь, он не уточнил.

Артем Порвин

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