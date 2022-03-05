"Аэрофлот" опроверг сообщения об отставке Полубояринова

Сообщения об отставке гендиректора "Аэрофлота" Михаила Полубояринова не соответствуют действительности. Об этом заявили в пресс-службе компании, комментируя соответствующие сообщения СМИ. Ранее об отставке топ-менеджера сообщали ТАСС и "Коммерсант".

Утверждалось, что такое решение Полубояринов якобы принял после того, как европейские лизингодатели начали изымать иностранные самолёты у российских авиакомпаний из-за санкций Евросоюза.

"Глава "Аэрофлота" Михаил Полубояринов находится в Москве на рабочем месте и исполняет должностные обязанности", — заявили РБК в пресс-службе "Аэрофлота".