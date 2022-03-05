Экс-премьер Украины Азаров назвал состояние Зеленского неадекватным

Украинский политик уточнил, что это его непрофессиональное суждение, сделанное по внешнему виду президента страны.

Экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что внешний вид президента Украины Владимира Зеленского говорит о том, что он находится в абсолютно неадекватном состоянии. При этом политик отметил, что не обладает достоверными сведениями о том, "принимает или не принимает" украинский лидер какие-либо препараты.

"Я никогда не говорю то, чего я не знаю. Но его внешний вид говорит о том, что он находится в абсолютно неадекватном состоянии", — сказал Азаров в интервью РИА "Новости".

При этом экс-премьер отметил, что, "судя по принимаемым решениям", Зеленский был "неадекватен, в общем-то, и два года назад".

Как писал ранее Лайф, нарколог Шуров допустил, что Зеленский мог быть пьян во время общения с иностранными СМИ. Эксперт рекомендовал обратить внимание на глазную и лицевую мимику украинского лидера, на то, что он не может сконцентрироваться на сути задаваемого вопроса, употребляет "сленг обиженного мальчика".