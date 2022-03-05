Экс-премьер Украины Азаров назвал состояние Зеленского неадекватным
Украинский политик уточнил, что это его непрофессиональное суждение, сделанное по внешнему виду президента страны.
Экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что внешний вид президента Украины Владимира Зеленского говорит о том, что он находится в абсолютно неадекватном состоянии. При этом политик отметил, что не обладает достоверными сведениями о том, "принимает или не принимает" украинский лидер какие-либо препараты.
"Я никогда не говорю то, чего я не знаю. Но его внешний вид говорит о том, что он находится в абсолютно неадекватном состоянии", — сказал Азаров в интервью РИА "Новости".
При этом экс-премьер отметил, что, "судя по принимаемым решениям", Зеленский был "неадекватен, в общем-то, и два года назад".
Как писал ранее Лайф, нарколог Шуров допустил, что Зеленский мог быть пьян во время общения с иностранными СМИ. Эксперт рекомендовал обратить внимание на глазную и лицевую мимику украинского лидера, на то, что он не может сконцентрироваться на сути задаваемого вопроса, употребляет "сленг обиженного мальчика".
Напомним, в ходе этой пресс-конференции Зеленский заявил о готовности обсуждать с Путиным все вопросы, включая ДНР и ЛНР. При этом попросил США и Евросоюз закрыть небо Украины или предоставить самолёты.
24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
Кадр из видео © Instagram / zelenskiy_official