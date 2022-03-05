Samsung объяснил, с чем связана приостановка поставок в Россию
Утверждается, что санкции на этот процесс повлияли, но связи с политикой южнокорейского производителя нет. Заводы на территории России продолжают функционировать.
Южнокорейская компания Samsung приняла решение о приостановке поставок своей продукции в Россию из-за физической невозможности отправить её. Об этом сообщают источники Yonhap.
Как пишет агентство, заводы Samsung на территории РФ по-прежнему функционируют. Однако отмечается, что, если перебои с поставками затянутся, могут возникнуть помехи и в этой сфере.
"Приостановлена отгрузка [товаров], и мы не можем отправить экспорт в Россию. Сейчас разрабатываем ответные меры", — заявил агентству источник в компании.
Как сообщал Лайф, Samsung приостанавливает поставки в Россию телефонов и другой своей продукции. Перечень товаров довольно широк. В числе прочего это чипы, оборудование, различная бытовая техника.
Вместе с тем отмечалось, что ранее в Южной Корее не нашли препятствий для поставки в Россию машин и гаджетов. Эксперты в связи с этим прогнозировали постепенное замещение продукции Apple смартфонами из Южной Кореи.
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