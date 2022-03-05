Samsung объяснил, с чем связана приостановка поставок в Россию

Южнокорейская компания Samsung приняла решение о приостановке поставок своей продукции в Россию из-за физической невозможности отправить её. Об этом сообщают источники Yonhap.

Как пишет агентство, заводы Samsung на территории РФ по-прежнему функционируют. Однако отмечается, что, если перебои с поставками затянутся, могут возникнуть помехи и в этой сфере.

"Приостановлена отгрузка [товаров], и мы не можем отправить экспорт в Россию. Сейчас разрабатываем ответные меры", — заявил агентству источник в компании.