"Тяжело об этом говорить": Маск призвал немедленно нарастить добычу нефти и газа

Американский бизнесмен признал, что компенсировать экспорт из России оперативно не удастся, тем более за счёт "зелёной" энергетики.

Американский миллиардер Илон Маск призвал немедленно нарастить добычу нефти и газа. Он признал при этом, что "зелёная" энергетика не в состоянии оперативно заместить российский экспорт углеводородов.

"Тяжело об этом говорить, но нам надо немедленно увеличить добычу нефти и газа. Чрезвычайные времена требуют чрезвычайных мер", — написал Маск в "Твиттере".

Цены на нефть, газ и продукты их переработки, включая бензин, растут по всему миру из-за событий на Украине. Маск признал также, что это негативно повлияет на его компанию.

"Очевидно, что это негативно повлияет на Tesla, но решения в области устойчивой энергетики просто не могут мгновенно среагировать, чтобы компенсировать экспорт нефти и газа из России", — добавил Маск.

Лайф напоминает, что ранее эксперт Гривач предсказал коллапс энергетических рынков из-за санкций. Он считает, что предлагаемый на Западе срочный переход на возобновляемые источники невозможен. Например, 3 марта стоимость газа в Европе обновила исторический максимум, достигнув почти 2280 долларов.