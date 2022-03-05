Уроженца Херсона задержали во Владивостоке по статье о призывах к экстремизму

Во Владивостоке задержан украинский моряк: его сняли с судна МSC RICARDA, которое стояло в местном порту. Об этом сообщает источник РИА "Новости" в правоохранительных органах региона.

Как отмечается, уроженца Херсона подозревают в призывах к экстремизму, которые он распространял через социальные сети. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 280 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности".

"...Задержали за совершенно конкретное правонарушение: публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности", — пояснил ситуацию глава первичной профсоюзной организации моряков Владивостока Российского профсоюза моряков Пётр Осичанский.

Он надеется, что для молодого человека эта история закончится благополучно, тот "сумеет сделать правильные выводы из своего поведения". Общаются с задержанным нормально, жалоб у него нет.