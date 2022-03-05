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5 марта, 02:12

В Хабаровске из-за сообщений о минировании эвакуировали учеников 70 школ

Письмо с угрозами о якобы заложенных в учебных учреждениях города бомбах пришло на электронную почту администрации. Отправитель послания неизвестен.

На электронную почту Администрации Хабаровска поступило сообщение о минировании как самой мэрии, так и образовательных учреждений города. Детей из 70 школ экстренно эвакуировали под присмотром педагогов.

"На электронную почту администрации города пришло письмо с угрозами. Речь шла о якобы заложенной бомбе. В рассылке были указаны все школы. В связи с этим было принято решение провести эвакуацию во всех учебных учреждениях", — рассказала начальник Управления образования Администрации Хабаровска Татьяна Матвеенкова порталу AmurMedia.

Сообщается, что младшеклассники вместе с преподавателями отправились в тёплые здания неподалёку от учебных учреждений. В школах работают экстренные службы. Как только проверка будет завершена, учебный процесс возобновится. Сотрудники мэрии также незамедлительно покинули своё здание.

Полиция Москвы проводит проверку после сообщений о "минировании" различных объектов

Полиция Москвы проводит проверку после сообщений о "минировании" различных объектов

Ранее Лайф сообщал, что летевший из Москвы во Владивосток самолёт "заминировали". Лайнер находится в воздухе, на борту более 400 человек, в том числе 40 детей, сообщает Министерство ГО и ЧС Приморского края.

До этого Лайф рассказывал о волне "минирований", которая прошла по российским городам в начале года. Так, 12 января были эвакуированы школы Екатеринбурга. Позднее волна информации о ложном минировании прошла в Красноярске, а также в Тульской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Архангельской, Нижегородской областях и ряде других регионов. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверки.

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AmurMedia / Пресс-служба администрации Хабаровска

Арина Родионова

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