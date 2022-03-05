В Хабаровске из-за сообщений о минировании эвакуировали учеников 70 школ
Письмо с угрозами о якобы заложенных в учебных учреждениях города бомбах пришло на электронную почту администрации. Отправитель послания неизвестен.
На электронную почту Администрации Хабаровска поступило сообщение о минировании как самой мэрии, так и образовательных учреждений города. Детей из 70 школ экстренно эвакуировали под присмотром педагогов.
"На электронную почту администрации города пришло письмо с угрозами. Речь шла о якобы заложенной бомбе. В рассылке были указаны все школы. В связи с этим было принято решение провести эвакуацию во всех учебных учреждениях", — рассказала начальник Управления образования Администрации Хабаровска Татьяна Матвеенкова порталу AmurMedia.
Сообщается, что младшеклассники вместе с преподавателями отправились в тёплые здания неподалёку от учебных учреждений. В школах работают экстренные службы. Как только проверка будет завершена, учебный процесс возобновится. Сотрудники мэрии также незамедлительно покинули своё здание.
Ранее Лайф сообщал, что летевший из Москвы во Владивосток самолёт "заминировали". Лайнер находится в воздухе, на борту более 400 человек, в том числе 40 детей, сообщает Министерство ГО и ЧС Приморского края.
До этого Лайф рассказывал о волне "минирований", которая прошла по российским городам в начале года. Так, 12 января были эвакуированы школы Екатеринбурга. Позднее волна информации о ложном минировании прошла в Красноярске, а также в Тульской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Архангельской, Нижегородской областях и ряде других регионов. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверки.
AmurMedia / Пресс-служба администрации Хабаровска