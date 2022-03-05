В Хабаровске из-за сообщений о минировании эвакуировали учеников 70 школ

На электронную почту Администрации Хабаровска поступило сообщение о минировании как самой мэрии, так и образовательных учреждений города. Детей из 70 школ экстренно эвакуировали под присмотром педагогов.

"На электронную почту администрации города пришло письмо с угрозами. Речь шла о якобы заложенной бомбе. В рассылке были указаны все школы. В связи с этим было принято решение провести эвакуацию во всех учебных учреждениях", — рассказала начальник Управления образования Администрации Хабаровска Татьяна Матвеенкова порталу AmurMedia.

Сообщается, что младшеклассники вместе с преподавателями отправились в тёплые здания неподалёку от учебных учреждений. В школах работают экстренные службы. Как только проверка будет завершена, учебный процесс возобновится. Сотрудники мэрии также незамедлительно покинули своё здание.