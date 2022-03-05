Диетолог Щетинина объяснила, кому опасно есть гречку
Специалисты подчёркивают, что этот продукт относится к сложным углеводам. Полностью исключать их из рациона нельзя, так как они насыщают энергией.
Людям, у которых есть проблемы с углеводным обменом, не рекомендуется употреблять блюда из гречневой крупы. Об этом рассказала врач – диетолог-эндокринолог Елена Щетинина.
"Все злаковые культуры, в том числе гречка, — это, как правило, сложные углеводы, и они повышают уровень сахара в крови. Поэтому люди, у которых есть нарушение углеводного обмена, должны задумываться о величине порций. В готовом виде в течение дня лучше съедать не более 300 граммов этих продуктов", — объяснила Елена Щетинина в беседе с Ura.ru.
Однако член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова подчёркивает, что исключать гречку из рациона полностью не стоит: эта крупа является источником энергии. Она поясняет, что после употребления цельнозерновых продуктов уровень сахара повышается медленно, при этом достаточно длительное время сохраняется ощущение насыщения.
А ранее Лайф писал, что диетолог Соломатина рассказала о полезных сортах муки для блинов. По словам специалиста, к ним относятся гречневая и льняная.
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