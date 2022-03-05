Россиянка получила новых животных взамен съеденных тигром

Жительница села Пожарское Пожарского района Приморья Людмила Слободенюк получила компенсацию за утрату домашних животных, которых прошлым летом съел амурский тигр. Об этом сообщили в правительстве края.

Инцидент произошёл 16 июля прошлого года. Тогда тигр съел трёхмесячного бычка и жеребёнка. Вину хищника подтвердили благодаря фотоловушке, выставленной рядом с местом происшествия.

"Наши специалисты в подобных случаях помогают гражданам, которые пострадали от амурских тигров, составить документы для подачи заявки на компенсацию в натуральном виде", — рассказал заместитель министра лесного и охотничьего хозяйства региона Алексей Суровый.

Людмиле взамен утраченных животных передали молодого бычка и жеребёнка. В правительстве края добавили, что сейчас амурский тигр, ставший виновником этой ситуации, ведёт себя более-менее прилично, на территорию населённых пунктов не заходит.