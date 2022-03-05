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5 марта, 03:40

Россиянка получила новых животных взамен съеденных тигром

Ставший виновником этой ситуации амурский хищник с тех пор ведёт себя прилично, на территорию населённых пунктов не заходит.

<p>Фото © Правительство Приморского края</p>

Фото © Правительство Приморского края

Жительница села Пожарское Пожарского района Приморья Людмила Слободенюк получила компенсацию за утрату домашних животных, которых прошлым летом съел амурский тигр. Об этом сообщили в правительстве края.

Инцидент произошёл 16 июля прошлого года. Тогда тигр съел трёхмесячного бычка и жеребёнка. Вину хищника подтвердили благодаря фотоловушке, выставленной рядом с местом происшествия.

"Наши специалисты в подобных случаях помогают гражданам, которые пострадали от амурских тигров, составить документы для подачи заявки на компенсацию в натуральном виде", — рассказал заместитель министра лесного и охотничьего хозяйства региона Алексей Суровый.

Людмиле взамен утраченных животных передали молодого бычка и жеребёнка. В правительстве края добавили, что сейчас амурский тигр, ставший виновником этой ситуации, ведёт себя более-менее прилично, на территорию населённых пунктов не заходит.

В Хабаровском крае схватка тигров закончилась гибелью редкого животного

В Хабаровском крае схватка тигров закончилась гибелью редкого животного

Ранее Лайф писал, что жители приморского села пожаловались на "окружившую" их семью тигров. О том, что звери уже в течение достаточно длительного времени кормятся среди людей, в центре "Амурский тигр" знают. Животным там легче найти пропитание.

Артем Порвин

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