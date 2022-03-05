Китай сообщил о решении в этом году резко увеличить военный бюджет

В обнародованном 5 марта проекте бюджета КНР говорится, что Китай намерен в 2022 году резко увеличить военный бюджет. Расходы на сферу обороны станут больше на 7,1% — вырастут до 229 миллиардов долларов (около 23 триллионов рублей).

"Расходы на национальную оборону — 1,45 триллиона юаней (229,5 миллиарда долларов) с приростом 7,1%", — говорится в проекте бюджета страны на 2022 год, распространённом на открытии 5-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва.

Сейчас Китай на втором месте по размеру военного бюджета после США, и страна ежегодно увеличивает расходы на оборону. Так, в 2021 году они должны были вырасти на 6,8% и составить 1,355 триллиона юаней (209 миллионов долларов).

Пятая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва — высшего законодательного органа страны — открылась в Пекине 5 марта и продлится до 11 марта. В её работе участвует около трёх тысяч делегатов со всей страны, в предстоящие дни они должны определить основное направление законодательной и экономической работы Китая на предстоящий год.