Обозреватель NI увидел тревожный знак для США в антироссийском голосовании в ООН
За резолюцию высказалась 141 страна, против оказалось всего пять. Однако автор статьи обращает внимание на большое количество воздержавшихся.
Антироссийская коалиция в ООН, которую создавали США долгие годы, теперь столкнулась с серьёзными проблемами. Такое мнение высказал эксперт по международной проблематике Тед Карпентер.
В своей статье для издания The National Interest он обратил внимание, что 35 стран воздержались от антироссийского голосования. Для официального Вашингтона также стал тревожным знаком тот факт, что за резолюцию отказались голосовать ключевые страны Южной и Восточной Азии, особенно Индия и Китай.
"Поскольку США придают такое большое значение созданию подавляющей коалиции против Москвы, другим странам требуется определённое мужество, чтобы отказаться присоединиться к ней. И всё же 35 стран отказались "умаслить" Соединённые Штаты и предпочли вместо этого воздержаться", — пишет аналитик.
Карпентер подчёркивает, что с учётом растущих связей между Москвой и Пекином США будет нереалистично ожидать, что Китай поддержит какие-либо серьёзные меры против России. Автор уверен, что Пекин даже готов помочь России смягчить потери от санкций.
Лайф напоминает, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. В частности, европейские страны договорились отключить некоторые банки РФ от SWIFT. Так, Евросоюз уже отключил от SWIFT ВТБ и ещё шесть российских банков. Лайф следит за развитием событий в онлайн-трансляции.
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