Обозреватель NI увидел тревожный знак для США в антироссийском голосовании в ООН

За резолюцию высказалась 141 страна, против оказалось всего пять. Однако автор статьи обращает внимание на большое количество воздержавшихся.

Антироссийская коалиция в ООН, которую создавали США долгие годы, теперь столкнулась с серьёзными проблемами. Такое мнение высказал эксперт по международной проблематике Тед Карпентер.

В своей статье для издания The National Interest он обратил внимание, что 35 стран воздержались от антироссийского голосования. Для официального Вашингтона также стал тревожным знаком тот факт, что за резолюцию отказались голосовать ключевые страны Южной и Восточной Азии, особенно Индия и Китай.

"Поскольку США придают такое большое значение созданию подавляющей коалиции против Москвы, другим странам требуется определённое мужество, чтобы отказаться присоединиться к ней. И всё же 35 стран отказались "умаслить" Соединённые Штаты и предпочли вместо этого воздержаться", — пишет аналитик.