Le Parisien: Во Франции начали готовиться к подорожанию продуктов
Ожидается, что цены повысятся практически во всех отраслях: на топливо, корм для скота, хлеб, подсолнечник, пшеницу и так далее.
Французские фермеры и другие представители продовольственной отрасли ожидают заметного роста цен. Как предполагается, подорожают все основные товары, но в основном газ — из-за ситуации на Украине. Об этом сообщила председатель Национальной федерации сельскохозяйственных синдикатов (FNSEA) Кристиан Ламбер.
Как пишет французская газета Le Parisien, во Франции семья из четырёх человек в среднем тратит на еду 549 евро ежемесячно. Ежегодно к этой сумме добавляется около 5,39 евро из-за инфляции, но в этом году в месяц придётся платить на 10–12 евро больше.
"Нагрузку придётся разделять, и граждане должны согласиться поддержать фермеров, заплатив на несколько центов больше", — говорит Ламбер.
Она добавляет, что ценники растут на пшеницу, удобрения, топливо и электроэнергию. Как следствие, дорожает хлеб и ряд других продуктов питания. Пекари заявляют о росте на 15–18%, но дополнительную нагрузку может сыграть и рост цен на газ.
"В булочных пока есть запасы муки, поэтому не стоит ждать мгновенного роста розничных цен. Это вопрос нескольких недель. Однако мы не можем работать себе в убыток", — подчёркивает генеральный делегат Федерации хлебобулочных предприятий Франции Поль Буавен.
Подорожает также масло. Это произойдёт из-за возможного срыва посевной кукурузы и подсолнечника. Также повысится цена и на мясо. Как говорят фермеры, содержание свиней выросло на 65%: из-за ситуации на Украине ожидается прибавка в размере 15 евро на каждое животное.
"Ежегодные коммерческие переговоры уже завершились. До начала конфликта на Украине рост цен на основные товары во французских магазинах прогнозировался на уровне 3% начиная с апреля, причём наиболее сильный рост ожидается в продовольственной сфере", — заявила исследователь аналитического центра IRI Эмили Майер.
Лайф напоминает, 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Он отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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