Le Parisien: Во Франции начали готовиться к подорожанию продуктов

Французские фермеры и другие представители продовольственной отрасли ожидают заметного роста цен. Как предполагается, подорожают все основные товары, но в основном газ — из-за ситуации на Украине. Об этом сообщила председатель Национальной федерации сельскохозяйственных синдикатов (FNSEA) Кристиан Ламбер.

Как пишет французская газета Le Parisien, во Франции семья из четырёх человек в среднем тратит на еду 549 евро ежемесячно. Ежегодно к этой сумме добавляется около 5,39 евро из-за инфляции, но в этом году в месяц придётся платить на 10–12 евро больше.

"Нагрузку придётся разделять, и граждане должны согласиться поддержать фермеров, заплатив на несколько центов больше", — говорит Ламбер.

Она добавляет, что ценники растут на пшеницу, удобрения, топливо и электроэнергию. Как следствие, дорожает хлеб и ряд других продуктов питания. Пекари заявляют о росте на 15–18%, но дополнительную нагрузку может сыграть и рост цен на газ.

"В булочных пока есть запасы муки, поэтому не стоит ждать мгновенного роста розничных цен. Это вопрос нескольких недель. Однако мы не можем работать себе в убыток", — подчёркивает генеральный делегат Федерации хлебобулочных предприятий Франции Поль Буавен.

Подорожает также масло. Это произойдёт из-за возможного срыва посевной кукурузы и подсолнечника. Также повысится цена и на мясо. Как говорят фермеры, содержание свиней выросло на 65%: из-за ситуации на Украине ожидается прибавка в размере 15 евро на каждое животное.