Сингапур присоединился к санкциям против России

Страна в том числе запрещает криптовалютные трансакции и предоставление финансовых услуг "для привлечения капитала российскому правительству".

Против четырёх российских банков — ВТБ, "Россия", Промсвязьбанка и ВЭБ.РФ — вводят санкции теперь и власти Сингапура. Также эта страна запрещает трансакции с криптовалютой, ограничивает поставку в РФ продукции двойного назначения.

"Всем финансовым институтам Сингапура, в том числе банкам, финансовым компаниям, страховым компаниям, посредникам, биржам, поставщикам платёжных услуг, запрещается работать с банками ВТБ, "Россия", Промсвязьбанк и ВЭБ.РФ", — говорится в опубликованном 5 марта заявлении МИД республики.

Сообщается, что запрещено заключение сделок, предоставление финансовых услуг для привлечения капитала Правительству РФ, ЦБ РФ, а также любому юридическому лицу, которое они контролируют или которое действует от их имени". Ограничения действуют на "покупку и продажу новых ценных бумаг, предоставление финансовых услуг по привлечению капитала, предоставление или участие в новых кредитах". Власти также вводят запрет на "содействие любым трансакциям, связанным с криптовалютой, с целью обхода ограничений", подчёркивается в заявлении ведомства.

Сингапур также вводит запрет на поставки в Россию продукции военного назначения и товаров, попадающих в категории "электроника", "компьютеры", "телекоммуникация и информационная безопасность".

Ранее Лайф писал, что компания Samsung объяснила, с чем связана приостановка поставок в Россию. Утверждается, что санкции на этот процесс повлияли, но связи с политикой южнокорейского производителя нет. Заводы на территории России продолжают функционировать.