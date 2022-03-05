Сингапур присоединился к санкциям против России
Страна в том числе запрещает криптовалютные трансакции и предоставление финансовых услуг "для привлечения капитала российскому правительству".
Против четырёх российских банков — ВТБ, "Россия", Промсвязьбанка и ВЭБ.РФ — вводят санкции теперь и власти Сингапура. Также эта страна запрещает трансакции с криптовалютой, ограничивает поставку в РФ продукции двойного назначения.
"Всем финансовым институтам Сингапура, в том числе банкам, финансовым компаниям, страховым компаниям, посредникам, биржам, поставщикам платёжных услуг, запрещается работать с банками ВТБ, "Россия", Промсвязьбанк и ВЭБ.РФ", — говорится в опубликованном 5 марта заявлении МИД республики.
Сообщается, что запрещено заключение сделок, предоставление финансовых услуг для привлечения капитала Правительству РФ, ЦБ РФ, а также любому юридическому лицу, которое они контролируют или которое действует от их имени". Ограничения действуют на "покупку и продажу новых ценных бумаг, предоставление финансовых услуг по привлечению капитала, предоставление или участие в новых кредитах". Власти также вводят запрет на "содействие любым трансакциям, связанным с криптовалютой, с целью обхода ограничений", подчёркивается в заявлении ведомства.
Сингапур также вводит запрет на поставки в Россию продукции военного назначения и товаров, попадающих в категории "электроника", "компьютеры", "телекоммуникация и информационная безопасность".
Ранее Лайф писал, что компания Samsung объяснила, с чем связана приостановка поставок в Россию. Утверждается, что санкции на этот процесс повлияли, но связи с политикой южнокорейского производителя нет. Заводы на территории России продолжают функционировать.
Как рассказывал Лайф, введение санкций и ограничений связано с тем, что утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Он указал на то, что Запад не только вводит санкции против РФ, но и допускает высказывания о вероятности конфликта с НАТО.
ТАСС / WALLACE WOON