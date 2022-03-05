Макгрегор предложил за "Челси" два миллиарда долларов

Ирландский одиозный боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор заявил, что готов купить английский ФК "Челси", владельцем которого является российский бизнесмен Роман Абрамович, за сумму, равную полутора миллиардам фунтов (примерно 210 миллиардов рублей, или два миллиарда долларов).

"Я выдвигаю своё предложение в размере полутора миллиардов фунтов стерлингов", — написал Макгрегор в "Твиттере".

Роман Абрамович приобрёл "Челcи" в 2003 году за 140 миллионов фунтов cтерлингов. C тех пор лондонcкий клуб пять раз cтал чемпионом Английcкой премьер-лиги (АПЛ), по два раза выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, пять раз завоевал Кубок Англии, трижды — Кубок английcкой лиги. В феврале ФК cтал победителем клубного чемпионата мира.

Как писал Лайф ранее, Абрамович решил продать футбольный клуб "Челси" и признался, что расставаться с клубом именно таким образом ему очень нелегко.