Макгрегор предложил за "Челси" два миллиарда долларов
Роман Абрамович приобрёл клуб в 2003 году в десять раз дешевле. Ранее сообщалось, что новым хозяином клуба может стать 86-летний швейцарский бизнесмен.
Ирландский одиозный боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор заявил, что готов купить английский ФК "Челси", владельцем которого является российский бизнесмен Роман Абрамович, за сумму, равную полутора миллиардам фунтов (примерно 210 миллиардов рублей, или два миллиарда долларов).
"Я выдвигаю своё предложение в размере полутора миллиардов фунтов стерлингов", — написал Макгрегор в "Твиттере".
Роман Абрамович приобрёл "Челcи" в 2003 году за 140 миллионов фунтов cтерлингов. C тех пор лондонcкий клуб пять раз cтал чемпионом Английcкой премьер-лиги (АПЛ), по два раза выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, пять раз завоевал Кубок Англии, трижды — Кубок английcкой лиги. В феврале ФК cтал победителем клубного чемпионата мира.
Как писал Лайф ранее, Абрамович решил продать футбольный клуб "Челси" и признался, что расставаться с клубом именно таким образом ему очень нелегко.
До этого на фоне введения санкций Абрамович передал управление "Челси" попечителям фонда, отметив, что там могут позаботиться об интересах клуба, игроков, персонала и болельщиков.
Напомним, что Абрамович стал одним из тех, против кого Запад ввёл новые санкции. США также задействовали их в отношении Путина, Лаврова и Шойгу. Евросоюз включил лидера России в санкционный список, а в общем там более 90 человек. Присоединилась к подобным мерам и Британия. ЕС также приостановил соглашение с Россией по упрощённой выдаче виз, ограничил доступ Правительства РФ и ЦБ к рынку капитала, наложил санкции на четыре российских банка и десятки других компаний.
Instagram / Конор Макгрегор