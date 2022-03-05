Диетолог Гинзбург объяснил, как питаться в офисе, чтобы не толстеть

Офисным сотрудникам следует особенно следить за своим питанием: малоподвижность сильно нарушает пищевое поведение. Какие правила приёма пищи следует соблюдать в офисе, рассказал "Вечерней Москве" диетолог Михаил Гинзбург.

При малоподвижности появляется тяга к жирной и сладкой пище, жир накапливается, уровень сахара в крови снова снижается и в результате опять хочется есть. Гинзбург предупредил, что в таких условиях человек гораздо больше подвержен набору веса, который иногда приводит к осложнениям: гипертонии, сахарному диабету, атеросклерозу и даже раку толстой кишки.

Чтобы этого не случилось, стоит периодически отвлекаться от экрана, делать паузы, не сидеть больше часа подряд и питаться без перекусов. Эксперт рекомендует формировать обед по "правилу тарелки" для похудения: половина тарелки — овощи, фрукты и зелень, вторая половина — крупа и белковое блюдо. Если выбор еды ограничен, можно выбрать и другие блюда, но пренебрегать основным приёмом пищи не стоит. Специалист также отметил, что постоянное наличие еды под рукой вредно для здоровья.

"Ваза с едой у компьютера очень просится, потому что человек постоянно при малоподвижности входит в состояние голода и, утоляя его жирной и сладкой пищей, очень быстро снова входит в состояние голода. Эти печенюшки и конфетки по кругу идут, в результате человек набирает вес и очень быстро присоединяется ожирение", — заключил диетолог.