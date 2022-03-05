Минцифры опровергло сообщения о планах легализовать в России пиратское ПО

По данному вопросу планируется провести обсуждение с Минэкономразвития. Также ведомство выступает за стимулирование перехода на отечественное программное обеспечение.

Минцифры РФ не предлагало освободить от ответственности за использование нелицензионного программного обеспечения (ПО), а также не поддерживает подобные предложения. Об этом заявили в ведомстве, комментируя сообщения СМИ о планах министерства таким образом временно смягчить уход из России таких гигантов, как Microsoft, IBM, Oracle и других.

"Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ сообщает, что не вносило предложений по освобождению от ответственности за использование нелицензионного софта и в настоящий момент не поддерживает их", — говорится в сообщении.