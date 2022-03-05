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Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

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Опубликовано 5 марта 2022, 09:35

Минцифры опровергло сообщения о планах легализовать в России пиратское ПО

По данному вопросу планируется провести обсуждение с Минэкономразвития. Также ведомство выступает за стимулирование перехода на отечественное программное обеспечение.

Минцифры РФ не предлагало освободить от ответственности за использование нелицензионного программного обеспечения (ПО), а также не поддерживает подобные предложения. Об этом заявили в ведомстве, комментируя сообщения СМИ о планах министерства таким образом временно смягчить уход из России таких гигантов, как Microsoft, IBM, Oracle и других.

"Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ сообщает, что не вносило предложений по освобождению от ответственности за использование нелицензионного софта и в настоящий момент не поддерживает их", — говорится в сообщении.

Как уточняется, ведомство планирует провести обсуждение с Минэкономразвития по данному вопросу. Также Минцифры выступает за стимулирование перехода на российское программное обеспечение.

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Нпомним, об остановке своей деятельности на территории России сообщил британский интернет-магазин и производитель одежды ASOS. Также об этом проинформировали международная розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M) и испанская компания по дизайну и производству одежды Mango. Вслед за брендами одежды поставки в Россию остановили датский производитель игрушек LEGO, производитель алкоголя Diageo, шведский мебельный концерн IKEA, австрийский ювелирный бренд Swarovski и американская компания по производству программного обеспечения Microsoft.

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Pexels

Николь Вербер
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