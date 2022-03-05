Москалькова: Родные попавших в плен на Украине россиян получают угрозы с призывами к протестам
Татьяна Москалькова. Обложка © L!FE / Владимир Суворов
Кроме того, омбудсмен рассказала, что украинская сторона присылает гражданам РФ фотографии с истерзанными телами.
Родственникам российских военнопленных на Украине с номеров их телефонов рассылают сообщения с требованиями выходить на митинги в РФ, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в "Инстаграме".
"Под страхом расправы, убийства эти нелюди выдвигают требование к родственникам ребят… выйти на митинг. Ничего святого! Но, несмотря на угрозы, родственники находят в себе мужество не поддаваться на провокации", — пишет омбудсмен.
По словам Москальковой, подобные информационные атаки нацелены на то, чтобы посеять панику. Она отметила, что россиян пытаются деморализовать, их запугивают, призывают к акциям протеста. При этом украинская сторона присылает гражданам РФ фотографии с истерзанными телами.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.