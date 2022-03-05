Москалькова: Родные попавших в плен на Украине россиян получают угрозы с призывами к протестам

Кроме того, омбудсмен рассказала, что украинская сторона присылает гражданам РФ фотографии с истерзанными телами.

Родственникам российских военнопленных на Украине с номеров их телефонов рассылают сообщения с требованиями выходить на митинги в РФ, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в "Инстаграме".

"Под страхом расправы, убийства эти нелюди выдвигают требование к родственникам ребят… выйти на митинг. Ничего святого! Но, несмотря на угрозы, родственники находят в себе мужество не поддаваться на провокации", — пишет омбудсмен.