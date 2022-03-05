Пушилин: Боевики "Азова" взорвали дом в Мариуполе, под завалами 200 человек

Боевики украинского националистического полка "Азов" взорвали дом в Мариуполе, под завалами находится 200 человек, большинство из них — женщины и дети. Об этом, как пишет ТАСС, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

"Буквально несколько минут назад боевики "Азова" привели в действие заложенные ранее взрывные устройства, в результате чего произошло обрушение дома. Под завалами в данный момент в подвале остаётся до 200 человек, большая часть из которых женщины и дети", — рассказал он в эфире Первого канала.