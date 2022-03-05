Пушилин: Боевики "Азова" взорвали дом в Мариуполе, под завалами 200 человек
Националисты привели в действие заложенное ранее взрывное устройство на бульваре Меотиды.
Боевики украинского националистического полка "Азов" взорвали дом в Мариуполе, под завалами находится 200 человек, большинство из них — женщины и дети. Об этом, как пишет ТАСС, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
По его словам, националисты привели в действие взрывное устройство на бульваре Меотиды.
"Буквально несколько минут назад боевики "Азова" привели в действие заложенные ранее взрывные устройства, в результате чего произошло обрушение дома. Под завалами в данный момент в подвале остаётся до 200 человек, большая часть из которых женщины и дети", — рассказал он в эфире Первого канала.
При этом ранее сегодня российская сторона объявила режим тишины на Украине с 10 часов утра — для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи, в Киеве подтвердили согласие на открытие гумкоридоров.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
ТАСС / AP Photo / Evgeniy Maloletka