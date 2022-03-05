В работе Telegram произошёл сбой
С проблемами в работе мессенджера, сложностями с подключением к серверу и трудностями с получением сообщений столкнулись жители России, Украины, Белоруссии, а также Молдовы.
По всему миру пользователи мессенджера Telegram сообщают о сбоях в работе ресурса, об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, отслеживающего сбои и отключения в режиме реального времени для всех видов сервисов.
С проблемами столкнулись жители России, а также Украины, Белоруссии, Германии, США и ряда других стран. По состоянию на 10:42 по московскому времени было получено 927 жалоб на работу мессенджера. 60% пользователей выделяют проблемы с подключением к серверу, 20% — сложности с приложением, а 20% — трудности с получением сообщений.
Ранее Лайф рассказал, что пользователи вновь сообщают о сбоях в работе Instagram. Подавляющее большинство жалуется на проблемы в использовании приложения, также поступает информация о сложностях со входом в профиль и в работе веб-сайта соцсети.
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