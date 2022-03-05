В работе Telegram произошёл сбой

По всему миру пользователи мессенджера Telegram сообщают о сбоях в работе ресурса, об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, отслеживающего сбои и отключения в режиме реального времени для всех видов сервисов.

С проблемами столкнулись жители России, а также Украины, Белоруссии, Германии, США и ряда других стран. По состоянию на 10:42 по московскому времени было получено 927 жалоб на работу мессенджера. 60% пользователей выделяют проблемы с подключением к серверу, 20% — сложности с приложением, а 20% — трудности с получением сообщений.