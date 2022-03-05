На "Госуслугах" появился спецсервис для возвращающихся в Россию туристов
Через него граждане РФ имеют возможность оставить информацию о своём месте нахождения и обратном билете — так федеральные агентства смогут скорректировать списки туристов и помочь соотечественникам.
На "Госуслугах" запущена форма обратной связи для россиян, которые не могут вернуться на родину из-за рубежа. Об этом рассказали в пресс-службе Ростуризма.
"По поручению вице-премьера Правительства РФ Дмитрия Чернышенко Ростуризм и Минцифры запустили форму обратной связи на "Госуслугах" для туристов, которые испытывают сложности с возвращением в Россию", — сообщили в ведомстве.
Ростуризм и Росавиация в настоящее время ведут активную работу по организации возвращения российских туристов домой. Ежедневно летают регулярные и чартерные рейсы. Через форму на "Госуслугах" россияне имеют возможность оставить информацию о своём месте нахождения и обратном билете — так федеральные агентства смогут скорректировать списки туристов и помочь оставшимся вернуться домой.
"Ростуризм также напоминает, что, если у туристов есть возможность и нет времени ждать, мы рекомендуем рассмотреть существующие варианты возврата в Россию через третьи страны, включая рейсы иностранных авиакомпаний, а также железнодорожный и автобусный транспорт", — напомнили в ведомстве.
Ранее Лайф писал, что Росавиация и Ростуризм согласовывают вывозные спецрейсы с зарубежными авиавластями. Прорабатываются такие направления, как Болгария, Венгрия, Франция, Кипр, Швейцария, Германия и Нидерланды. По данным АТОР, за границей может находиться более 150 тысяч российских туристов. Тем временем в ведомстве призвали россиян отказаться от неслужебных поездок за рубеж в ближайшее время и рассказали, какими путями сейчас можно вернуться на родину.
Агентство городских новостей "Москва" / Мобильный репортёр