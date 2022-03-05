На "Госуслугах" появился спецсервис для возвращающихся в Россию туристов

На "Госуслугах" запущена форма обратной связи для россиян, которые не могут вернуться на родину из-за рубежа. Об этом рассказали в пресс-службе Ростуризма.

"По поручению вице-премьера Правительства РФ Дмитрия Чернышенко Ростуризм и Минцифры запустили форму обратной связи на "Госуслугах" для туристов, которые испытывают сложности с возвращением в Россию", — сообщили в ведомстве.

Ростуризм и Росавиация в настоящее время ведут активную работу по организации возвращения российских туристов домой. Ежедневно летают регулярные и чартерные рейсы. Через форму на "Госуслугах" россияне имеют возможность оставить информацию о своём месте нахождения и обратном билете — так федеральные агентства смогут скорректировать списки туристов и помочь оставшимся вернуться домой.

"Ростуризм также напоминает, что, если у туристов есть возможность и нет времени ждать, мы рекомендуем рассмотреть существующие варианты возврата в Россию через третьи страны, включая рейсы иностранных авиакомпаний, а также железнодорожный и автобусный транспорт", — напомнили в ведомстве.