В офисе Зеленского подтвердили согласие Киева на открытие гумкоридоров

Ранее в Минобороны РФ заявили, что в Мариуполе и Волновахе с 10 часов утра начал действовать режим тишины для вывода мирных жителей.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил согласие Киева на открытие с 10:00 мск 5 марта гуманитарных коридоров для эвакуации жителей городов Мариуполь и Волноваха. Ранее об этом объявила российская сторона.

"Да, информацию подтверждаем. Что касается количества городов, то это только начало. Отрабатывается рабочая модель — после чего постепенно в перечень мест для эвакуации будут добавляться другие города и сёла", — сказал Подоляк украинскому Общественному телевидению.