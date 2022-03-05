В офисе Зеленского подтвердили согласие Киева на открытие гумкоридоров
Ранее в Минобороны РФ заявили, что в Мариуполе и Волновахе с 10 часов утра начал действовать режим тишины для вывода мирных жителей.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил согласие Киева на открытие с 10:00 мск 5 марта гуманитарных коридоров для эвакуации жителей городов Мариуполь и Волноваха. Ранее об этом объявила российская сторона.
"Да, информацию подтверждаем. Что касается количества городов, то это только начало. Отрабатывается рабочая модель — после чего постепенно в перечень мест для эвакуации будут добавляться другие города и сёла", — сказал Подоляк украинскому Общественному телевидению.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
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