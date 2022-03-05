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5 марта, 07:59

Илон Маск разрешил Starlink блокировать российские СМИ "только под дулом пистолета"

Американский предприниматель не стал раскрывать, какое именно государство просит его ограничить доступ к новостным изданиям РФ.

Принадлежащая американскому предпринимателю Илону Маску система спутниковой связи Starlink не будет блокировать российские СМИ. Об этом основатель компании Tesla написал в своём твиттере.

"Некоторые правительства (не украинское) сказали Starlink заблокировать российские новостные источники. Мы сделаем это только под дулом пистолета", — написал Маск.

Илон Маск запустил спутниковый интернет Starlink для Украины

Илон Маск запустил спутниковый интернет Starlink для Украины

Ранее Meta заблокировала на Украине страницы нескольких российских государственных СМИ. По словам вице-президента компании Ника Клегга, администрация Facebook рассматривала аналогичные запросы властей других стран.

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space.com

Александра Васильева

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