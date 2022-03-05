Илон Маск разрешил Starlink блокировать российские СМИ "только под дулом пистолета"
Американский предприниматель не стал раскрывать, какое именно государство просит его ограничить доступ к новостным изданиям РФ.
Принадлежащая американскому предпринимателю Илону Маску система спутниковой связи Starlink не будет блокировать российские СМИ. Об этом основатель компании Tesla написал в своём твиттере.
"Некоторые правительства (не украинское) сказали Starlink заблокировать российские новостные источники. Мы сделаем это только под дулом пистолета", — написал Маск.
Ранее Meta заблокировала на Украине страницы нескольких российских государственных СМИ. По словам вице-президента компании Ника Клегга, администрация Facebook рассматривала аналогичные запросы властей других стран.