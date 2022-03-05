Илон Маск разрешил Starlink блокировать российские СМИ "только под дулом пистолета"

Принадлежащая американскому предпринимателю Илону Маску система спутниковой связи Starlink не будет блокировать российские СМИ. Об этом основатель компании Tesla написал в своём твиттере.

"Некоторые правительства (не украинское) сказали Starlink заблокировать российские новостные источники. Мы сделаем это только под дулом пистолета", — написал Маск.