PayPal официально прекращает работу в России
Директор компании подчеркнул, что поддерживает международное сообщество, осуждающее действия Москвы.
Электронная платёжная система PayPal ("Пэйпал") выпустила официальное заявление, в котором объявила о приостановке работы в России на фоне специальной военной операции РФ на Украине. Предоставление услуг в стране прекращается.
"В нынешних обстоятельствах мы приостанавливаем работу PayPal в России", — приводятся в заявлении слова директора PayPal Дэна Шульмана. Он также подчеркнул, что компания поддерживает международное сообщество, осуждающее "Операцию Z".
К слову, PayPal с 31 июля 2020 года прекратила переводы между пользователями внутри России. Для жителей страны были доступны только переводы и получение денег от зарубежных пользователей PayPal.
Ранее об остановке деятельности на территории России сообщил британский интернет-магазин и производитель одежды ASOS. Также об этом проинформировали международная розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M) и испанская компания по дизайну и производству одежды Mango. Вслед за брендами одежды поставки в Россию остановили датский производитель игрушек LEGO, производитель алкоголя Diageo, шведский мебельный концерн IKEA, австрийский ювелирный бренд Swarovski и американская компания по производству программного обеспечения Microsoft.
Лайф напоминает, что поводом для санкций в отношении России и прочих ограничений экономического плана стала российская "Операция Z" на Украине. Президент России Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.
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