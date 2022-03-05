PayPal официально прекращает работу в России

Директор компании подчеркнул, что поддерживает международное сообщество, осуждающее действия Москвы.

Электронная платёжная система PayPal ("Пэйпал") выпустила официальное заявление, в котором объявила о приостановке работы в России на фоне специальной военной операции РФ на Украине. Предоставление услуг в стране прекращается.

"В нынешних обстоятельствах мы приостанавливаем работу PayPal в России", — приводятся в заявлении слова директора PayPal Дэна Шульмана. Он также подчеркнул, что компания поддерживает международное сообщество, осуждающее "Операцию Z".

К слову, PayPal с 31 июля 2020 года прекратила переводы между пользователями внутри России. Для жителей страны были доступны только переводы и получение денег от зарубежных пользователей PayPal.