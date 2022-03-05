Минобороны: Российские войска поразили 2037 объектов военной инфраструктуры Украины

Кроме того, было выведено из строя 708 танков и других боевых бронемашин, 74 реактивные системы залпового огня и 261 орудие полевой артиллерии.

Российские войска за всё время специальной военной операции на Украине уничтожили 2037 объектов военной инфраструктуры страны, в том числе 71 пункт управления и узлов связи, 98 комплексов противовоздушной обороны С-300, "Бук М-1" и "Оса". Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Кроме того, по его словам, была поражена 61 радиолокационная станция, уничтожены 66 самолётов на земле и 16 в воздухе. Российские военные вывели из строя 708 танков и других боевых украинских бронемашин, 74 реактивные системы залпового огня, 261 орудие полевой артиллерии и миномётов. Было сбито 56 беспилотников.

Ранее Россия объявила на Украине режим тишины. Сегодня с 10 часов утра по московскому времени открылись гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи.