Минобороны: Российские войска поразили 2037 объектов военной инфраструктуры Украины
Кроме того, было выведено из строя 708 танков и других боевых бронемашин, 74 реактивные системы залпового огня и 261 орудие полевой артиллерии.
Российские войска за всё время специальной военной операции на Украине уничтожили 2037 объектов военной инфраструктуры страны, в том числе 71 пункт управления и узлов связи, 98 комплексов противовоздушной обороны С-300, "Бук М-1" и "Оса". Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Кроме того, по его словам, была поражена 61 радиолокационная станция, уничтожены 66 самолётов на земле и 16 в воздухе. Российские военные вывели из строя 708 танков и других боевых украинских бронемашин, 74 реактивные системы залпового огня, 261 орудие полевой артиллерии и миномётов. Было сбито 56 беспилотников.
Ранее Россия объявила на Украине режим тишины. Сегодня с 10 часов утра по московскому времени открылись гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи.
Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
Пресс-служба Минобороны России