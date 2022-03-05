В сопровождении вертолёта: Минобороны показало видео прибытия российских войск в Киевскую область
На кадрах колонна бронированных боевых машин, на которых выведен символ "V".
Продвижение российских войск в ходе "Операции Z". Видео © Минобороны России
Подразделения Вооружённых сил России в ходе проведения специальной военной операции на Украине зашли на территорию Киевской области. Видео продвижения войск обнародовало Министерство обороны РФ.
На кадрах видно, как колонна бронированных боевых машин заезжает в область. Их сопровождает военный вертолёт. На пути следования военнослужащих лежит подбитая военная техника, видны разрушенные постройки. Вся российская боевая техника помечена символом "V".
Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
Минобороны России