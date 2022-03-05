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Регион
Опубликовано 5 марта 2022, 07:24
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В сопровождении вертолёта: Минобороны показало видео прибытия российских войск в Киевскую область

На кадрах колонна бронированных боевых машин, на которых выведен символ "V".

Продвижение российских войск в ходе "Операции Z". Видео © Минобороны России

Подразделения Вооружённых сил России в ходе проведения специальной военной операции на Украине зашли на территорию Киевской области. Видео продвижения войск обнародовало Министерство обороны РФ.

На кадрах видно, как колонна бронированных боевых машин заезжает в область. Их сопровождает военный вертолёт. На пути следования военнослужащих лежит подбитая военная техника, видны разрушенные постройки. Вся российская боевая техника помечена символом "V".

Минобороны России предложило варианты значения букв Z и V на военной технике
Минобороны России предложило варианты значения букв Z и V на военной технике

Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

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Минобороны России

Александра Васильева
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