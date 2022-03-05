В Москве создали комиссию по повышению устойчивости развития экономики
В числе её первоочередных задач — организовать мониторинг ситуации, принять срочные меры реагирования, а также поддержать бизнес и граждан.
Правительство Москвы приняло решение о создании Комиссии по повышению устойчивости развития экономики. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём блоге.
Прошлый год в Москве завершился с рекордным ростом промышленности и инвестиций. По итогам первых двух месяцев 2022 года рост деловой активности продолжается, подчеркнул Собянин. Но сегодня отечественная экономика вступает в полосу серьёзных испытаний из-за санкций, введённых США и другими странами.
"В этой связи я принял решение о создании Комиссии по повышению устойчивости развития экономики в городе Москве в условиях санкций, которую буду возглавлять лично. Первые задачи комиссии — организовать мониторинг ситуации, принять срочные меры реагирования, поддержать бизнес и граждан", — заявил мэр столицы.
Он напомнил, что за плечами у Москвы есть успешный опыт преодоления кризисов. Всякий раз столица справлялась с выпавшими на её долю испытаниями и в итоге становилась сильнее. Так будет и на этот раз, считает политик.
Напомним, введение санкций и ограничений связано с тем, что утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Он указал на то, что Запад не только вводит санкции против РФ, но и допускает высказывания о вероятности конфликта с НАТО.
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