В Москве создали комиссию по повышению устойчивости развития экономики

Правительство Москвы приняло решение о создании Комиссии по повышению устойчивости развития экономики. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём блоге.

Прошлый год в Москве завершился с рекордным ростом промышленности и инвестиций. По итогам первых двух месяцев 2022 года рост деловой активности продолжается, подчеркнул Собянин. Но сегодня отечественная экономика вступает в полосу серьёзных испытаний из-за санкций, введённых США и другими странами.

"В этой связи я принял решение о создании Комиссии по повышению устойчивости развития экономики в городе Москве в условиях санкций, которую буду возглавлять лично. Первые задачи комиссии — организовать мониторинг ситуации, принять срочные меры реагирования, поддержать бизнес и граждан", — заявил мэр столицы.

Он напомнил, что за плечами у Москвы есть успешный опыт преодоления кризисов. Всякий раз столица справлялась с выпавшими на её долю испытаниями и в итоге становилась сильнее. Так будет и на этот раз, считает политик.