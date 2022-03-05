В ЛНР сообщили о захвате комплексов Javelin, брошенных ВСУ

В том числе в качестве трофеев бойцам достались два грузовых автомобиля КрАЗ, 15 противотанковых управляемых ракет и три пушки-гаубицы.

Во время операции по освобождению территории Луганской Народной Республики было обнаружено вооружение и военная техника ВСУ, оставленная отступающими украинскими войсками. Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР.

В их числе — две единицы американского переносного противотанкового ракетного комплекса FGM-148 Javelin, два грузовых автомобиля КрАЗ, 15 противотанковых управляемых ракет, три пушки-гаубицы Д-20.