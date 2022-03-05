В ЛНР сообщили о захвате комплексов Javelin, брошенных ВСУ
В том числе в качестве трофеев бойцам достались два грузовых автомобиля КрАЗ, 15 противотанковых управляемых ракет и три пушки-гаубицы.
Во время операции по освобождению территории Луганской Народной Республики было обнаружено вооружение и военная техника ВСУ, оставленная отступающими украинскими войсками. Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР.
В их числе — две единицы американского переносного противотанкового ракетного комплекса FGM-148 Javelin, два грузовых автомобиля КрАЗ, 15 противотанковых управляемых ракет, три пушки-гаубицы Д-20.
"Две единицы ПТРК FGM-148 Javelin, одна единица Т-64Б, три единицы БМП-1, одна единица ЗРК "Стрела-10", одна единица БРДМ-2, одна единица МТЛБ, одна единица ЗИЛ-131, две единицы КрАЗ, одна единица ББМ "Казак-2", — сказано в сообщении.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий.
Facebook / Генеральный штаб ВСУ