Почему бойцы ВСУ добровольно сдаются в плен, несмотря на заявления властей Оглавление Спецоперация в Донбассе Зеленский заявил одно, в реальности происходит другое Почему армия Украины была уничтожена? Военная помощь США и НАТО Украине Что значит "Z" В ДНР сообщили о сдаче в плен более сотни военнослужащих ВСУ. "Самая сильная армия Европы" оказалась не такой уж и сильной, когда дело коснулось реального противостояния, а не информационной шумихи. 31806 31806 Военнослужащий на месте оставленных позиций Вооружённых сил Украины. Обложка © ТАСС / Бобылев Сергей

Спецоперация в Донбассе

Всё чаще военнослужащие ВСУ предпочитают добровольно складывать оружие и переходить на сторону республик ДНР и ЛНР. Украинские военные, перешедшие на сторону Народной милиции Донбасса, всё чаще говорят, что "надо прекращать это всё и жить нормально". Настроения украинских военных сильно расходятся с победными и самоуверенными заявлениями руководства страны о том, что их армия — самая сильная в Европе.

Бойцы ВСУ, сдавшиеся в плен, утверждают, что приняли это решение самостоятельно, и очевидно, что на то у них были веские причины. Некоторые из них, например сдавшиеся в Донбассе, говорят, что просто устали от войны. Другие теряют смысл сопротивляться сразу после того, как их бросает собственное командование. После применения высокоточного оружия Российской армией украинским военнослужащим почти нечем воевать — все склады с западным "вундерваффе", включая "Джавелины" и противотанковые ракеты NLAW, уничтожены. Продуктов, воды и медикаментов на передовой почти нет — централизованная логистика отсутствует, связь с командованием и между подразделениями нарушена. Довершают картину командиры — понимающие реальное положение дел офицеры ВСУ бросают личный состав на произвол судьбы и сбегают, угоняя любой транспорт, который есть поблизости. Многие из попавших в плен утверждают, что мощь украинской армии оказалась большим мыльным пузырём, раздутым руководством.

Военнослужащие ВСУ, добровольно сложившие оружие. Фото © ТАСС / Александр Река

Зеленский заявил одно, в реальности происходит другое

16 июня 2021 года Владимир Зеленский пообещал миру, что создаст самую мощную армию в Европе. Президент Украины сказал, что потратит на это "много человеческого потенциала, много талантливых людей".

Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / Петр Сивков

"Мы заслуживаем быть одними из равных в альянсе, быть среди мощных стран. Нас нужно приглашать — я считаю, что это честно. Мы не должны просить", — сказал он.

Однако первые сутки "Операции Z" показали, что слова руководства расходятся с делом. Почти вся украинская военная инфраструктура была уничтожена в первые 12 часов специальной операции Российской армии, и президент Украины в привычном заискивающем тоне начал просить оружие и помощь у Запада.

После разгрома многие военачальники припоминают Зеленскому выступление на Мюнхенской конференции 2022 года. Там президент Украины похвалился 200-тысячной армией Украины и заявил, что до окончания его президентского срока он сможет вернуть свои территории и людей, имея в виду территорию ДНР и ЛНР. Ничего нового в эту самоуверенность он не привнёс, продолжив линию бывшего президента Порошенко, подписавшего приказ о начале войны в Донбассе. Одиозный предшественник Зеленского, ссылаясь в 2018 году на Global Firepower, заявлял, что украинская армия — "самая сильная на европейском континенте среди вооружённых стран, не входящих в НАТО".

PowerIndex, или "индекс военной мощи", в 2018 году не поставил Украину даже в первую двадцатку по боеспособности среди стран мира. На чём основывалась бравада Порошенко, если такие важные показатели, как состояние экономики, промышленности и науки у "Незалежной" основательно просели, сказать трудно. Но Порошенко (как и Зеленский сейчас) продолжал стоять на том, что Украина настолько боеспособна, что западные партнёры приезжают туда специально для того, чтобы "изучать наш опыт, технологии борьбы с гибридной войной". Эти заявления, само собой, вменяемые специалисты не воспринимали всерьёз.

Почему армия Украины была уничтожена?

Военнослужащий на месте оставленных позиций Вооружённых сил Украины. Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

После распада СССР Украина получила в наследство три военных округа — Прикарпатский, Киевский и Одесский, к которым были добавлены самые боеспособные части советского контингента из Восточной Европы. А также — кучу оружия и боевой техники. Стартовые позиции для военного строительства и развития собственных вооружённых сил были шикарные. Дальнейший процесс освоения наследия иначе как хаотичной деградацией не назовёшь. Практически сразу после обретения независимости Украина стала распродавать военную технику. То, что можно было продать, часто снимали прямо с боевого дежурства.

Украина поставляла Грузии во время президентства Саакашвили пистолеты, винтовки и учебные самолёты. В 2004–2005-м с молотка пошли танки, вертолёты и артиллерия. В 2007 году было продано шесть ЗРК "Бук-М1", 48 управляемых зенитных ракет (ЗУР), 200 ПЗРК "Стрела" и "Игла", а также были проданы танки Т-72. В 2008 году Грузия получила от Украины системы залпового огня "Град", из которых в ходе Вооружённого конфликта в Южной Осетии грузинские войска пытались уничтожить Цхинвал. К 2013 году объёмы былых вооружений Украины сократились втрое. Из того, что осталось, боеспособным было в лучшем случае половина, остальное — сгнило, было списано, разобрано и продано "налево". Отчасти, именно поэтому распродажа оружия плохо компенсировалась военными поставками — военной помощи из США и стран НАТО просто не хватало, чтобы вооружить нищие войска, у которых отобрали последнее.

Довести до ума "уникальное украинское оружие" не смогли — оперативно-тактический комплекс "Гром", а также танки "Оплот" в войсках так и не появились. Большая часть техники ВСУ представляет собой не что-то новое, а модернизированные версии наработок ВПК СССР. Т-64БМ "Булат" — вариация на тему советского Т-64. Это же касалось и штурмовиков Су-25, а также истребителей МиГ-29, но вся украинская авиация теперь существует лишь в виде горящих обломков.

Военная помощь США и НАТО Украине

После 2014 года Украина взяла курс на модернизацию армии в соответствии со стандартами НАТО, но модернизировать себя самостоятельно страна не смогла — не было денег. В 2014 году Киеву прислали 2000 бронежилетов, пару десятков РЛС AN/TPQ-48A, передвижной госпиталь и 35 армейских внедорожников HMMWV. Через год украинская сторона получила ещё 130 внедорожников HMMWV. Также США передали Украине пять скоростных катеров Willard Sea Force 730 и Sea Force 11, которые были размещены в ставших полноценными базами НАТО портах "Южное" и "Очаков".

Фото © ТАСС / EPA / ZURAB KURTSIKIDZE

В 2016 году ВСУ пополнились 14 РЛС, парой тысяч приборов ночного видения, а также пятью санитарными автомобилями М1152 HMMWV. Большую ставку украинские войска делали на присланные американцами БПЛА RQ-11B Raven в количестве 24 единиц. В 2018 году Украина получила 35 противотанковых комплексов "Джавеллин" и дополнительно 210 ракет к ним. Но всё это, включая беспилотники "Байрактар", сгинуло в первые часы после начала "Операции Z".

Что значит "Z"

В первые же дни "Операции Z" ВСУ лишилась основных стратегически важных объектов. По состоянию на 3 марта российские военные вывели из строя 1612 объектов военной инфраструктуры ВСУ. Личный состав ВСУ деморализован, командиры в спешке бросают подразделения и провоцируют их стычки между собой. Это приводит к тому, что в Донбассе помимо взятого в кольцо Мариуполя может появиться ещё два полноценных котла, выбраться из которых живыми украинские военные смогут, только сдавшись.

Пленные солдаты, которым сразу оказывают медицинскую помощь, заявляют, что сообщениям Генштаба Украины о "героических перемогах" уже мало кто верит. По словам пленных солдат, некоторые подразделения, включая нацбаты, которые в течение восьми лет проходили тренировку и инструктаж под руководством военспецов НАТО, находятся в страхе и смятении, опасаясь за свою жизнь и спешно прикидывая варианты отхода.

Почему украинские военные начали сдаваться? 0 Не видят смысла Их предали командиры Нечем воевать Всё сразу

Авторы Евгений Жуков