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"Свободная охота": Как российские боевые вертолёты нейтрализуют сопротивление ВСУ

Боевые вертолёты были переброшены на Украину не сразу, однако именно на них может лечь основная работа по зачистке остатков украинской армии.

2 марта, 21:40
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<p>Вертолёт Ка-52. Обложка © ТАСС / Эрик Романенко</p>

Вертолёт Ка-52. Обложка © ТАСС / Эрик Романенко

Что значит Z

28 февраля Министерство обороны России впервые опубликовало кадры применения боевых вертолётов Вооружённых сил РФ на территории Украины в ходе "Операции Z". Параллельно с публикацией уникальных видео официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что шесть колонн бронетехники украинских вооружённых сил поражено оперативно-тактической авиацией ВКС РФ. Эти потери — только часть крупных последствий, которые грозят ВСУ в ближайшие несколько дней. В комментариях к видео многие пользователи пытаются понять, почему оперативно-тактическая боевая авиация и вертолёты прибыли к месту спецоперации так поздно, однако опытных военных такой подход к делу не удивляет.

Гвардии майор запаса, бывший пилот Ми-24 Борис Скрынник отметил, что использование высокоточного оружия и приготовление к прибытию основных сил в рамках "Операции Z" были "разыграны как по нотам".

Главная угроза для авиации — это ПВО. А самая большая ошибка планирования любой операции — это недооценивать противника. Подготовительный этап был проведён блестяще: всю военную инфраструктуру проанализировали, нанесли на карты и махом вывели из строя, подавили всю систему противовоздушной обороны, всю связь и всю логистику. Теперь наступает следующий этап, в ходе которого вертолёты и штурмовики выводят на оперативный простор, чтобы завершить уничтожение основных сил

Борис Скрынник

Гвардии майор запаса, бывший пилот Ми-24

Скрынник пояснил, что некоторое количество техники ВСУ может действовать у крупных городов. Чтобы уничтожить танки и бронемашины украинской армии без ущерба мирному населению, нужно высокоточное оружие, которым как раз и вооружены российские вертолёты.

Секретный знак: Что означает Z и V на российской военной технике

Секретный знак: Что означает Z и V на российской военной технике

Ми-28 и Ка-52

Вертолёты Ми-8 (на первом плане) и Ка-52 "Аллигатор" (на втором). Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

Вертолёты Ми-8 (на первом плане) и Ка-52 "Аллигатор" (на втором). Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

Одним из этапов "Операции Z" может стать так называемая свободная охота, которую российские лётчики активно практиковали при проведении операции в Сирии. "Свободной охотой" называется вылет самолёта или звена вертолётов в определённый район с последующим уничтожением техники. Бывший пилот Ми-24, заместитель 288-го отдельного вертолётного полка Вячеслав Белощук поясняет, что, по сути, к этому этапу российские вертолётчики уже приступили.

Украинская армия терпит поражение, это очевидно. Но отдельные направления остаются напряжённым. Плюс ко всему технику часто размещают так, что с земли её не рассмотреть. У вертолётчиков другой угол обзора, плюс современные российские вертолёты могут действовать ночью, что кратно расширяет их боевые возможности

Вячеслав Белощук

Бывший заместитель 288-го отдельного вертолётного полка

По словам Белощука, отчасти именно это имел в виду министр обороны Сергей Шойгу, когда говорил, что российская спецоперация на территории Украины будет проводиться вплоть до того момента, когда будут достигнуты поставленные цели.

Тотальная демилитаризация: Какие объекты Минобороны Украины уничтожила Российская армия

Тотальная демилитаризация: Какие объекты Минобороны Украины уничтожила Российская армия

"Ночные снайперы"

Технически зачистка остатков украинской армии устроена несложно — по всей линии наступления "Операции Z" создаются "аэродромы подскока". На них размещаются топливозаправщики и машины с боеприпасами, а прямо на месте из специальных материалов создаётся площадка 10х10 метров, куда вертолёт приземляется для дозаправки и пополнения боекомплекта. Интервалы работы между боевыми вылетами обычно небольшие — на заправку и перезарядку требуется примерно 30–40 минут. После этого лётчики запускают машину и снова отправляются на боевой вылет.

Помимо ударных вертолётов Ми-35, хорошо заметных на видео Минобороны, участие в "Операции Z" принимают и новейшие машины Ка-52. "Аллигаторы", как и другие боевые вертолёты, оснащены приборами ночного видения и тепловизорами, поэтому экипаж может наносить удары по остаткам украинской армии не только ночью, но и в сильный туман. Вертолёты оснащены управляемыми ракетами "Вихрь" с дальностью пуска до 10 километров, поэтому приближение вертолётов украинские войска могут не слышать. На этом этапе операции может проявиться главная особенность Ка-52 — способность разворачиваться практически на месте. Благодарить за это нужно разработчиков КБ Климова, создавших уникальный автомат перекоса тяги и соосную схему размещения несущих винтов, которая позволяет повернуть машину на нужный боевой курс, если экипажу требуется совершить резкий манёвр или выйти на цель с той стороны, где появления ударного вертолёта никто не ожидает.

Вертолёты Ка-52. Фото © ТАСС / Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны РФ

Вертолёты Ка-52. Фото © ТАСС / Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны РФ

Однако главная интрига сосредоточена вокруг боевого применения Ми-28НМ — вертолёта, который не только в Российских вооружённых силах, но и за рубежом называют "Суперохотником". Эти боевые вертолёты прибыли на Украину в редкой комплектации — со штатной РЛС, расположенной прямо над винтами. Это устройство — глаза и уши Ми-28НМ, которые позволяют ему работать в любых условиях, даже ночью, в сильный дождь или туман. Спрятанная в "шарик" над винтом вертолёта антенна может обрабатывать информацию от нескольких каналов одновременно и позволяет экипажу сопровождать до 10 и уничтожать до 2 целей одновременно. В арсенале "Суперохотника" — противотанковые ракеты "Вихрь" и 30-миллиметровая автоматическая пушка 2А42 с высоким темпом стрельбы.

Итоги боевого применения ударных вертолётов будут подводить позднее. Тогда же будут сделаны и выводы, связанные с их ролью на поле боя как таковых.

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https://static.life.ru/publications/2022/3/1/1308941002435.5325.jpg

Представляют ли вертолёты Ка-52 и Ми-28 угрозу для техники ВСУ?

Авторы
Сергей Андреев
Сергей Андреев

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