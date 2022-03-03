Как российские боевые вертолёты нейтрализуют сопротивление ВСУ Оглавление Что значит Z Ми-28 и Ка-52 "Ночные снайперы" Боевые вертолёты были переброшены на Украину не сразу, однако именно на них может лечь основная работа по зачистке остатков украинской армии. 45678 45678 Вертолёт Ка-52. Обложка © ТАСС / Эрик Романенко

Что значит Z

28 февраля Министерство обороны России впервые опубликовало кадры применения боевых вертолётов Вооружённых сил РФ на территории Украины в ходе "Операции Z". Параллельно с публикацией уникальных видео официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что шесть колонн бронетехники украинских вооружённых сил поражено оперативно-тактической авиацией ВКС РФ. Эти потери — только часть крупных последствий, которые грозят ВСУ в ближайшие несколько дней. В комментариях к видео многие пользователи пытаются понять, почему оперативно-тактическая боевая авиация и вертолёты прибыли к месту спецоперации так поздно, однако опытных военных такой подход к делу не удивляет.

Гвардии майор запаса, бывший пилот Ми-24 Борис Скрынник отметил, что использование высокоточного оружия и приготовление к прибытию основных сил в рамках "Операции Z" были "разыграны как по нотам".

Главная угроза для авиации — это ПВО. А самая большая ошибка планирования любой операции — это недооценивать противника. Подготовительный этап был проведён блестяще: всю военную инфраструктуру проанализировали, нанесли на карты и махом вывели из строя, подавили всю систему противовоздушной обороны, всю связь и всю логистику. Теперь наступает следующий этап, в ходе которого вертолёты и штурмовики выводят на оперативный простор, чтобы завершить уничтожение основных сил Борис Скрынник Гвардии майор запаса, бывший пилот Ми-24

Скрынник пояснил, что некоторое количество техники ВСУ может действовать у крупных городов. Чтобы уничтожить танки и бронемашины украинской армии без ущерба мирному населению, нужно высокоточное оружие, которым как раз и вооружены российские вертолёты.

Ми-28 и Ка-52

Вертолёты Ми-8 (на первом плане) и Ка-52 "Аллигатор" (на втором). Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

Одним из этапов "Операции Z" может стать так называемая свободная охота, которую российские лётчики активно практиковали при проведении операции в Сирии. "Свободной охотой" называется вылет самолёта или звена вертолётов в определённый район с последующим уничтожением техники. Бывший пилот Ми-24, заместитель 288-го отдельного вертолётного полка Вячеслав Белощук поясняет, что, по сути, к этому этапу российские вертолётчики уже приступили.

Украинская армия терпит поражение, это очевидно. Но отдельные направления остаются напряжённым. Плюс ко всему технику часто размещают так, что с земли её не рассмотреть. У вертолётчиков другой угол обзора, плюс современные российские вертолёты могут действовать ночью, что кратно расширяет их боевые возможности Вячеслав Белощук Бывший заместитель 288-го отдельного вертолётного полка

По словам Белощука, отчасти именно это имел в виду министр обороны Сергей Шойгу, когда говорил, что российская спецоперация на территории Украины будет проводиться вплоть до того момента, когда будут достигнуты поставленные цели.

"Ночные снайперы"

Технически зачистка остатков украинской армии устроена несложно — по всей линии наступления "Операции Z" создаются "аэродромы подскока". На них размещаются топливозаправщики и машины с боеприпасами, а прямо на месте из специальных материалов создаётся площадка 10х10 метров, куда вертолёт приземляется для дозаправки и пополнения боекомплекта. Интервалы работы между боевыми вылетами обычно небольшие — на заправку и перезарядку требуется примерно 30–40 минут. После этого лётчики запускают машину и снова отправляются на боевой вылет.

Помимо ударных вертолётов Ми-35, хорошо заметных на видео Минобороны, участие в "Операции Z" принимают и новейшие машины Ка-52. "Аллигаторы", как и другие боевые вертолёты, оснащены приборами ночного видения и тепловизорами, поэтому экипаж может наносить удары по остаткам украинской армии не только ночью, но и в сильный туман. Вертолёты оснащены управляемыми ракетами "Вихрь" с дальностью пуска до 10 километров, поэтому приближение вертолётов украинские войска могут не слышать. На этом этапе операции может проявиться главная особенность Ка-52 — способность разворачиваться практически на месте. Благодарить за это нужно разработчиков КБ Климова, создавших уникальный автомат перекоса тяги и соосную схему размещения несущих винтов, которая позволяет повернуть машину на нужный боевой курс, если экипажу требуется совершить резкий манёвр или выйти на цель с той стороны, где появления ударного вертолёта никто не ожидает.

Вертолёты Ка-52. Фото © ТАСС / Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны РФ

Однако главная интрига сосредоточена вокруг боевого применения Ми-28НМ — вертолёта, который не только в Российских вооружённых силах, но и за рубежом называют "Суперохотником". Эти боевые вертолёты прибыли на Украину в редкой комплектации — со штатной РЛС, расположенной прямо над винтами. Это устройство — глаза и уши Ми-28НМ, которые позволяют ему работать в любых условиях, даже ночью, в сильный дождь или туман. Спрятанная в "шарик" над винтом вертолёта антенна может обрабатывать информацию от нескольких каналов одновременно и позволяет экипажу сопровождать до 10 и уничтожать до 2 целей одновременно. В арсенале "Суперохотника" — противотанковые ракеты "Вихрь" и 30-миллиметровая автоматическая пушка 2А42 с высоким темпом стрельбы.

Итоги боевого применения ударных вертолётов будут подводить позднее. Тогда же будут сделаны и выводы, связанные с их ролью на поле боя как таковых.

Представляют ли вертолёты Ка-52 и Ми-28 угрозу для техники ВСУ? 0 Да, представляют Нет, не представляют Лучше бы беспилотники купили

Авторы Сергей Андреев