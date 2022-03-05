В аэропорту Краснодара подтвердили продление режима закрытия неба
При этом уточняется, что сочинский аэропорт как пункт пересадки продолжает работать в штатном режиме.
Ограничения на полёты над южными регионами России продлены до 14 марта. Эту информацию подтвердили в пресс-службе компании "Аэродинамика", управляющей аэропортом Краснодара.
"По решению авиационных властей продлены ограничения на использование воздушного пространства в зоне полётов аэропортов юга России до 14 марта 3:45 (время московское). Аэропорт Сочи, как временный хаб для жителей и гостей Краснодарского края, работает в штатном режиме", — уточняется в сообщении пресс-службы.
Ранее Лайф писал, что Росавиация до 8 марта продлила запрет на полёты в 11 аэропортов страны. Ведомство пошло на такие меры из-за осложнения ситуации на Украине. Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В связи с этим Киев ввёл военное положение.
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