В аэропорту Краснодара подтвердили продление режима закрытия неба

Ограничения на полёты над южными регионами России продлены до 14 марта. Эту информацию подтвердили в пресс-службе компании "Аэродинамика", управляющей аэропортом Краснодара.

"По решению авиационных властей продлены ограничения на использование воздушного пространства в зоне полётов аэропортов юга России до 14 марта 3:45 (время московское). Аэропорт Сочи, как временный хаб для жителей и гостей Краснодарского края, работает в штатном режиме", — уточняется в сообщении пресс-службы.